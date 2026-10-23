Ladrón en Bogotá se quedó encerrado en droguería cuando intentaba robar

La zona comercial de Fontibón, en el occidente de Bogotá, vivió momentos convulsos en horas de la noche de este 22 de octubre, cuando la comunidad se percató de la presencia de un ladrón que pretendía robar una droguería. La cuestión de este insólito hecho es que el supuesto criminal se quedó encerrado en el establecimiento mientras intentaba lograr su cometido.



Y es que el empleado del local que estaba siendo asaltado reaccionó al intento de robo, bajó la puerta de entrada y encerró a la persona. Unos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) llegaron hasta el lugar después de recibir un llamado de emergencia que les notificó sobre el hecho. “Gracias a la oportuna reacción se logra la captura de este presunto delincuente”, relató la coronel Elizabeth Erazo, oficial de guarnición de la Mebog.

La presencia de las patrullas con las luces de sus sirenas generó curiosidad entre los transeúntes y las personas en los establecimientos comerciales vecinos, que grabaron con sus celulares los momentos de tensión que se vivieron mientras los uniformados avanzaban en la captura del sujeto. (Lea también: IDRD inicia procedimiento sancionatorio contra Sencia por presuntos incumplimientos con El Campín)

El prontuario criminal del capturado: anotaciones por varios delitos

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció que el detenido tiene varios antecedentes judiciales que figuran a su nombre. En total, tiene 20 anotaciones por hurto, porte ilegal de armas, porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.

El portal de datos Siedco ya registra un total de 107.550 casos de hurto en Bogotá en lo corrido de 2026. En esta cifra van incluidos los datos de hurtos a comercios, automotores, entidades financieras, motocicletas, personas y residencias. De ellos, 6.939 han sido robos a establecimientos comerciales. Este delito de alto impacto registra una tendencia a la baja en Bogotá. En general, ha registrado una disminución del 13,78 %, pero hay que tener en cuenta que el dato tiende a tener un subregistro por casos que no son denunciados por la ciudadanía. (Le puede interesar: Encontraron a las dos niñas que desaparecieron tras salir de su colegio en Bogotá: esto se sabe)

Publicidad

¿Cómo denunciar en Bogotá?

Hay líneas para presentar la denuncia en el preciso momento, en caso de que haya oportunidad de evitar el delito, como también hay líneas para prestar asistencia e instaurar la denuncia ante la justicia.



Línea de Emergencias: marca 123 ante cualquier hecho delictivo en curso o situación que afecte la seguridad.

marca 123 ante cualquier hecho delictivo en curso o situación que afecte la seguridad. Equipo AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia): comunícate al teléfono (601) 377 9595, ext. 1137, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para recibir guía y acompañamiento.

comunícate al teléfono (601) 377 9595, ext. 1137, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para recibir guía y acompañamiento. Línea de la Fiscalía: marca 122 desde celular o 018000919748 desde fijo.

También puede acudir a puntos presenciales, como los Puntos de Atención de la Fiscalía (PAF), las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario (SAU) o las Casas de Justicia, así como a los CAI de la Policía o a la estación más cercana.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co