Menor de 13 años en Bogotá desapareció tras salir de su colegio: fue vista en cámaras con un hombre

La mamá de Shaira Yaneth Palomeque lleva ya casi una semana esperando a que la niña, de 13 años de edad, vuelva a su casa. El pasado 22 de mayo salió de su colegio en Bogotá, pero tomó un rumbo que dejó un último rastro en Soacha; ahora todo es incierto y deja muchos interrogantes a su paso. Grabaciones de cámaras de seguridad y las últimas señales de su teléfono son las escasas pistas a las que se aferra una familia embargada por la incertidumbre y preocupación.

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Noticias Caracol habló con Ana Tarras, mamá de Shaira, y contó cómo ocurrieron los hechos en medio de la profunda preocupación de una progenitora que solo quiere obtener respuestas de lo que pudo ocurrir con su hija y espera, por supuesto, su pronto regreso.

El drama para este hogar inició el día 22 de mayo, cuando Shaira terminó su jornada escolar en el colegio Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en el barrio Modelo, cerca de las 2:10 p. m. Como es costumbre, la adolescente se fue de las instalaciones con su grupo de amigas, tal como quedó registrado en una grabación que Ana señala que vio. La mamá de la menor recuerda que el trayecto desde el colegio hasta la casa familiar dura no más de 15 minutos. Por eso, le pareció extraño que el reloj marcara las 2:35 p. m., así que decidió llamarla.



“Mami, ya voy”, dijo la niña antes que la llamada se cortara sin más.



En un lapso aproximada de alrededor de tres horas, la mamá de Shaira se quedó dormida por un medicamento que había tomado por una enfermedad. Volvió a despertarse a las 4 de la tarde y llamó a Shaira, pero no hobo respuesta. En vez de eso, uno de los hermanos de la menor le dijo que la adolescente todavía no había llegado a casa. Aquello encendió las alarmas. Cuando empezó a llamarla, su celular empezó a enviarla a buzón de voz.



Ana recurrió a su hermana, quien tiene control parental del celular de Shaira, para verificar la ubicación de la menor. Las mujeres constataron el extraño paradero que tenía el movil: estaba en Soacha, por el sector de San Mateo. La madre de Shaira recuerda con exactitud la dirección del punto exacto donde estaba su hija: carrera 4 #19-03.

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La reconstrucción de los pasos y el rostro de un hombre desconocido

La madre de esta niña fue con su esposo e hijos hasta el colegio de Shaira para pedir ayuda, pero no le dieron razón y afirman que una vez el estudiante sale del colegio, dejan de tener responsabilidad sobre lo que este haga (según Ana). Luego, una señora de una casa aledaña les mostró una grabación en la que se constata que Shaira si salió del colegio con sus compañeras e incluso entró y salió de la casa de una de ellas. Posteriormente es vista en una acera que la lleva hasta la avenida carrera 68. Más tarde, una cámara muestra a la adolescente en compañía de un hombre que hasta ahora era desconocido para la familia.

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#Bogotá Shaira Yaneth Palomeque, una niña de 13 años, está desparecida desde el 22 de mayo después que salió de su colegio. Fue vista por última vez con un hombre desconocido pic.twitter.com/JjNSgFntxo — Paula Rozo (@pau_r_rozo) May 29, 2026

Entre averiguaciones, la mamá de Shaira descubrió que el individuo vive en el sector y tendría 22 años. Al parecer, este joven estaría pretendiendo a su hija. “Se nos llevó a la niña”, dice Ana ante la falta de respuestas que ha tenido al tocar puertas. La denuncia ya está en manos de Medicina Legal y CTI, la investigación ya está en curso para dar con Shaira, sana y salva.

María Paula Rodríguez Rozo

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