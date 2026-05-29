Ojo si va a votar en Bogotá: así será la operación de TransMilenio y SITP este domingo 31 de mayo

Con las elecciones presidenciales 2026 cada vez más cerca, Bogotá ya activó un plan de logística, seguridad y movilidad para la jornada electoral de este domingo 31 de mayo. La administración distrital confirmó que ya están definidas las medidas que acompañarán la jornada democrática en las 20 localidades de la ciudad, donde más de seis millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto.

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La Alcaldía Mayor, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Metropolitana y diferentes entidades distritales, anunció que se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de la jornada y atender cualquier situación relacionada con seguridad, movilidad o posibles irregularidades electorales.

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Según las cifras oficiales, en Bogotá podrán votar 6.076.599 ciudadanos durante la primera vuelta presidencial. Para ello estarán habilitados más de mil puestos de votación distribuidos en toda la ciudad, además de miles de mesas electorales que recibirán a los votantes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del domingo.



¿Cómo funcionará TransMilenio y el SITP durante las elecciones?

Uno de los principales anuncios del Distrito tiene que ver con el funcionamiento del sistema de transporte público durante el domingo electoral. La Alcaldía confirmó que TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) operarán con toda la flota disponible para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia los puestos de votación.



"TransMilenio y el SITP operarán con su flota completa, con refuerzos en zonas de alta afluencia para facilitar el desplazamiento de los votantes", confirmó ña Secretaría Distrital de Gobierno. Además, se implementarán refuerzos operativos en corredores y sectores donde se proyecta una alta concentración de usuarios durante la jornada.

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El Distrito también recomendó a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y consultar previamente el puesto asignado para votar.



TransMiApp será una de las herramientas clave para movilizarse

La administración distrital recordó que los usuarios podrán apoyarse en TransMiApp para organizar sus recorridos durante el fin de semana electoral. La aplicación oficial de TransMilenio fue renovada recientemente y ahora permite consultar rutas, estaciones, paraderos y tiempos estimados de llegada en tiempo real.

Entre las funciones disponibles se encuentra el planeador de viaje, con el que los usuarios pueden ingresar el punto de origen y destino para conocer diferentes alternativas de desplazamiento dentro del sistema. La herramienta también permite identificar rutas con menos transbordos, trayectos más rápidos y opciones que reduzcan los recorridos a pie.

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Otra de las funciones habilitadas es el seguimiento en tiempo real de buses troncales y zonales, lo que permitirá a los usuarios verificar la ubicación de los vehículos y calcular mejor sus tiempos de desplazamiento durante la jornada electoral.



Ley seca en Bogotá comenzará este viernes 29 de mayo

Como parte de las medidas adoptadas para las elecciones presidenciales, el Distrito confirmó la aplicación de ley seca durante el fin de semana electoral. De acuerdo con el Decreto 191 del 28 de mayo de 2026, la restricción empezará a las 6:00 de la tarde de este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos de toda la capital. La Alcaldía explicó que la medida busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar las labores de control y vigilancia durante las votaciones. Por esta razón, bares, discotecas, tiendas, supermercados y demás establecimientos no podrán comercializar licor dentro de los horarios establecidos.

Los controles estarán a cargo de la Policía Metropolitana, las alcaldías locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad, que realizarán operativos en diferentes sectores de Bogotá para verificar el cumplimiento de la norma.



El monitoreo a la seguridad que tendrá Bogotá durante jornada electoral

Las autoridades distritales señalaron que el objetivo principal del operativo será garantizar que las elecciones transcurran en orden y con condiciones de seguridad para los ciudadanos. En el PMU participarán entidades como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Desde allí se realizará monitoreo permanente de la ciudad para atender reportes ciudadanos, verificar el funcionamiento de los puestos de votación y coordinar respuestas frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo de la jornada democrática. La administración distrital indicó además que habrá presencia de uniformados y gestores de convivencia en distintos puntos de la ciudad.

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"La ciudad contará con condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad. El propósito es que la jornada transcurra de manera ordenada, segura y con respeto por la voluntad de los votantes", indicó la Alcaldía de Bogotá.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co