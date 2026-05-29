Movilidad Bogotá confirma: no hay restricción de parrillero de moto este fin de semana de elecciones

En redes sociales se hizo viral una publicación que anunciaba una supuesta restricción de parrilleros de motos para este fin de semana en Bogotá por motivo de las elecciones presidenciales. Según la publicación, la prohibición iniciaba este viernes, 29 de mayo, y finalizaba el lunes 1 de junio. No obstante, la Secretaría de Movilidad desmintió esta información.

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No hay restricción de parrillero de moto en Bogotá

La cuenta de Movilidad Bogotá escribió lo siguiente: "🚨¡FALSO! Esta imagen que está circulando no es cierta, este fin de semana no hay restricción para parrilleros de motocicletas".

Así las cosas, la única medida que inicia este viernes en la capital colombiana es la ley seca, según lo informado por la Alcaldía.

🚨¡FALSO!



Esta imagen que está circulando no es cierta, este fin de semana no hay restricción para parrilleros de motocicletas. pic.twitter.com/W9h32WnLxX — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 29, 2026

"Con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en Bogotá en el marco de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo domingo 31 de mayo, la administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, expidió el decreto 191 del 28 de mayo 2026 que establece las medidas para conservar la seguridad y el orden en la ciudad", informó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.



Agregó: "En el marco de este decreto, la Alcaldía de Bogotá decidió adoptar la Ley Seca a partir de este viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de junio". El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, dijo que "apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas".



Sí habrá restricción de parrillero en moto en Soacha

La Alcaldía de este municipio de Cundinamarca expidió medidas especiales para la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026, entre ellas la restricción al parrillero en motocicleta durante un horario específico del día. De acuerdo con el Decreto 0054 del 26 de mayo de 2026, la administración municipal estableció que la circulación de motocicletas con acompañante estará limitada de forma temporal como parte de las acciones de seguridad para las elecciones. La medida aplicará únicamente el domingo entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en todo el territorio de Soacha.



Por una jornada electoral segura y en paz, se implementan medidas especiales de orden público en el Soacha.



🚫 Ley seca

🗳️ Prohibición de propaganda electoral

🚔 Restricción de caravanas, concentraciones y parrillero en moto pic.twitter.com/noWdIL6h0F — Alcaldía de Soacha (@Alcaldia_Soacha) May 27, 2026

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Según informó la administración local, la decisión hace parte de un paquete de medidas que buscan mantener el orden durante la jornada electoral y reducir situaciones que puedan afectar el desarrollo de las votaciones. Entre estas acciones también se incluyeron controles al porte de armas, restricciones a eventos públicos y la aplicación de ley seca. [snrradio.b...ogspot.com]

La restricción de parrillero no será general para todos los casos. El decreto establece excepciones para miembros de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal de salud y funcionarios vinculados al proceso electoral, siempre que estén debidamente identificados. Las autoridades indicaron que durante ese día se realizarán operativos de control en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas cercanas a puestos de votación. El objetivo es verificar el cumplimiento de la medida y evitar riesgos para los ciudadanos que participen en la jornada.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL