Habrá cortes de luz en 7 localidades de Bogotá y en Funza este viernes 29 de mayo: barrios afectados

Habitantes de diferentes localidades de Bogotá y del municipio de Funza, en Cundinamarca, tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía este viernes 29 de mayo de 2026. La empresa Enel Colombia informó que las suspensiones temporales obedecen a labores de mantenimiento y adecuación en las redes eléctricas.

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Los trabajos afectarán sectores de Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo y Usaquén, además de una vereda en Funza. Las interrupciones se realizarán en distintos horarios durante el día y podrían extenderse hasta por varias horas dependiendo de cada zona.

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Barrios de Bogotá con cortes de luz este viernes 29 de mayo

De acuerdo con la programación entregada por la Alcaldía de Bogotá, estas son las zonas que tendrán suspensión temporal del servicio:



Bosa

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Andalucía II.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur – Barrio Cementerio Jardines Apogeo.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Barrio Escocia.

Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Barrio Catalina II.

Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 21 Sur a calle 25 Sur entre carrera 11 a carrera 14 – Barrio San José Sur.

San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 2 Este a carrera 5 Este entre calle 39 Sur a calle 42 Sur – Barrio La Victoria.

Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 104 a carrera 106 entre calle 237 a calle 239 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 139 a calle 141 entre carrera 103 a carrera 111 – Barrio Lombardía.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 107 a carrera 112 entre calle 140 a calle 143 – Barrio Puerta del Sol.

Teusaquillo

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 29 a carrera 31 – Barrio Florida.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 29 a carrera 32 – Barrio Gran América.

Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 146 a calle 148 – Barrio Las Margaritas.



Funza

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Fuera de Bogotá, Enel Colombia confirmó trabajos de mantenimiento en el municipio de Funza, Cundinamarca. La vereda Florida tendrá interrupción del servicio de energía desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde mientras avanzan las labores técnicas en la infraestructura eléctrica de la zona.



Recomendaciones para los usuarios durante los cortes de luz

Ante las interrupciones programadas, la empresa recomendó a los usuarios tomar algunas medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la jornada.



Una de las principales sugerencias es desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos mientras se realizan los trabajos, con el fin de prevenir daños por variaciones de energía cuando el servicio sea restablecido.

mientras se realizan los trabajos, con el fin de prevenir daños por variaciones de energía cuando el servicio sea restablecido. También aconsejan organizar actividades que dependan del suministro eléctrico teniendo en cuenta los horarios informados para cada sector.

teniendo en cuenta los horarios informados para cada sector. En el caso de alimentos refrigerados, recomiendan abrir la nevera únicamente cuando sea necesario para conservar la temperatura interna durante el tiempo que dure la suspensión.

Enel Colombia indicó además que, en algunos casos, el personal técnico podría requerir ingreso a conjuntos residenciales, edificios o instalaciones privadas para adelantar las labores programadas. La empresa recordó que los usuarios pueden verificar la identidad de los trabajadores a través de las líneas de atención oficiales habilitadas en Bogotá y Cundinamarca.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co