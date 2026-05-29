Cárcel para médico señalado de agredir sexualmente a niñas en su consultorio: menores denunciaron

Un médico general, identificado como José David Castro Giraldo, fue llevado a la cárcel en Bogotá tras ser señalado de agredir sexualmente a varias niñas en consulta, distrayendo a sus familiares para que no se dieran cuenta de lo que sucedía. Según la Fiscalía General de la Nación, entre las víctimas hay una menor de siete años y otra de diez, quienes acudieron en compañía del papá y la abuela, respectivamente.

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En los dos casos el actuar del sujeto fue similar. Habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido. Las agresiones fueron conocidas después, cuando las niñas decidieron hablar sobre el delito.



El ente acusador, según mencionó en un comunicado, "obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de los actos sexuales y otras conductas indebidas que habría cometido el médico general José David Castro Giraldo en contra de sus pacientes menores de edad, en la sede de una Entidad Promotora de Salud (EPS) ubicada en el sur de Bogotá".



La investigación pudo constatar que el profesional recibía niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres y acudientes, o les delegaba diferentes funciones para distraerlos durante el durante el chequeo físico, con el propósito de aprovechar ese momento para ejercer comportamientos "en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad".

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Por estos hechos, ocurridos en febrero y julio de 2025, Castro Giraldo fue capturado en diligencia realizada de manera conjunta con unidades de la Policía Nacional en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Una fiscal de la Unidad Especial de investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con el artículo 209 del Código Penal Colombiano, el delito de actos sexuales con menor de catorce años tiene una pena de nueve a trece 13 años. Sin embargo, un juez determinará cuál será la condena para el médico implicado, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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