Así operaba fábrica de medicamentos falsos en el sur de Bogotá: fue desmantelada por la Policía

La Policía Fiscal y Aduanera desmanteló una fábrica clandestina de medicamentos en el sur de Bogotá que tenía lista miles de unidades de analgésicos falsificados para distribuir por la ciudad. Una bodega con bultos a lado y lado, bolsas de basura y canecas, con lo que pareciera ser material de construcción, fueron algunas de las cosas que hallaron en el operativo.



Los investigadores de esta secciones de la Policía ubicaron este centro de producción artesanal equipado con máquinas y empaques que simulan distintas marcas y además en condiciones de insalubridad. "Durante el procedimiento realizado en la localidad de Kennedy fueron hallados maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos", explicó el coronel Daniel Lozano, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

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El uniformado también reveló que en el lugar hallaron 213.204 unidades de estos elementos falsificados listos para su distribución y comercialización ilegal. Aunque a simple vista pareciera que se tratara de un medicamento normal, los componentes utilizados para su preparación artesanal, así como la falta de higiene en los lugares donde se realiza, podría poner en riesgo a la persona que lo consume.



Recomendaciones para evitar adquirir medicamentos falsificados

"El sitio en en el que se estaban depositados la mala manipulación de de los de los elementos y toda la contaminación que se encontró en el lugar", contó el intendente Ómar Barón, quien es perito de la Policía Fiscal y Aduanera. Las autoridades recomiendan desconfiar de precios muy bajos, comprar en lugares autorizados y tener en cuenta estas recomendaciones para identificar los productos originales.

"Todos los empaques tienen un abre fácil. Elementos auténticos originales tienen unos cortes perfectos. El sistema de impresión de estos de estos elementos pues son muy nítidos, muy claros", agregó el uniformad Barón. En medio de la misma operación en otro allanamiento en el centro de la ciudad las autoridades incautaron también 6 toneladas de caramelos a las que les borraron las fechas de vencimiento, aparentemente para revenderlas.

