Caso Yulixa Tarazo: lo que se sabe hasta ahora de desaparición de mujer tras procedimiento estético

El paradero de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años y estilista del sur de Bogotá, es hoy un enigma que estremece a todo el país. Lo que comenzó como un procedimiento estético de lipólisis láser el pasado miércoles 13 de mayo, terminó en una misteriosa desaparición que ha puesto al descubierto las peligrosas redes de las llamadas “clínicas de garaje” en la capital.



Yulixa salió de su casa en el barrio Bosa a las 7:24 de la mañana, ilusionada por el cambio físico que se realizaría en el centro de estética Beauty LER, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito. Según los relatos de sus allegadas, el lugar era recomendado por el “voz a voz” entre trabajadoras del área de la belleza. Sin embargo, la intervención, que debía durar solo dos horas, se convirtió en una agonía de más de 36 horas de incertidumbre.



Estado de salud crítico captado en video

Las últimas imágenes de Yulixa con vida dentro del establecimiento son desgarradoras. En un video grabado por el mismo personal del lugar, se observa a la mujer en un estado de salud deplorable. “No, así no, respira normal porque te vas a avergonzar”, se escucha decir a una persona mientras Toloza colapsa en el suelo. Sus amigas, que lograron verla hacia las 4:30 de la tarde, confirmaron la gravedad: “Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados... le faltaba el aire muchísimo”, relató una de sus acompañantes a Noticias Caracol.

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Pese a su evidente deterioro, los encargados del sitio aseguraron que Yulixa se había marchado por su propia voluntad a las 7:30 de la noche. No obstante, un testigo clave que transitaba por el sector desmintió esta versión con un relato escalofriante: “Me impactó que yo dije: 'Uy, parece un muerto'. Salían dos hombres con una señora... la arrastraban como cuando sacan a un borracho que no sabe ni dónde está parado, y los pies de la muchacha se le quedaban atrás”.



La investigación de la SIJIN reveló que Yulixa Tarazo fue subida inconsciente a un vehículo gris que huyó hacia el norte de la ciudad. Al mismo tiempo, la propietaria del lugar, identificada como María Fernanda Delgado, una enfermera de origen venezolano, fue captada por cámaras de seguridad saliendo del edificio con maletas y sus hijos, llevándose incluso el dispositivo de almacenamiento de los videos de seguridad (DVR).

La alcaldesa local de Tunjuelito confirmó que el establecimiento operaba en la absoluta ilegalidad: “No cumplía con la documentación como establecimiento de comercio ”, señaló, mientras la Secretaría de Salud ratificó que el sitio no tenía permisos para realizar procedimientos invasivos. Durante la inspección, las autoridades tuvieron que rescatar a otra mujer que se encontraba encerrada bajo llave en una supuesta habitación de recuperación.



Advertencia sobre procedimientos estéticos

La doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, advirtió sobre los riesgos mortales de acudir a estos sitios. “Pueden perforar un pulmón cuando no son manos expertas... o presentar una intoxicación por anestésicos”, explicó la especialista. Además, hizo un llamado a la desconfianza frente a los bajos precios, pues en este centro se cobraba entre 3 y 5 millones de pesos, cuando un procedimiento legal supera los 15 millones. “Lo barato sale caro y no hay necesidad de arriesgar la vida”, enfatizó. Mientras los familiares de Yulixa realizaban una velatón en Bosa pidiendo justicia, la policía extendió la búsqueda a canales de agua y centros asistenciales, sin éxito hasta el momento.

