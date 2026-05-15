Así fueron las últimas horas de Yulixa Toloza antes de desaparecer en centro estético de Bogotá

El paradero de Yulixa Toloza, al igual que su estado actual de salud, son un misterio que las autoridades competentes están intentando esclarecer después que desapareciera en Bogotá. La mujer de 52 años fue el pasado miércoles 13 de mayo al centro estético Beauty Láser M. L. y después de toda una jornada, no hubo más rastro de ella.



Hasta el momento, el testimonio de sus amigos y denunciantes de este misterioso caso era lo único que se tenía a la luz pública para pode reconstruir los hechos en la medida de lo posible, pero conforme avanzan las investigaciones se han conocido videos y horas exactas que permiten establecer la ruta y estado en el que entró y salió Toloza.

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Beauty Láser M. L. era un establecimiento que prometía diversos procedimientos estéticos, pero la Secretaría de Salud confirmó que el lugar no tenía la autorización para llevar a cabo tales servicios. Al parecer, habría estado operando ilegalmente en esta sede que estaba localizada en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito.



La cronología de la desaparición de Yulixa Toloza

El material, que está al poder de las autoridades muestra la ruta que siguió Toloza el dia de la desaparición:

A las 7:24 a. m., Yulixa sale de su casa en Bosa para abordar un vehículo particular de color girs junto a una amiga suya. El vehículo las llevó hacia el establecimiento, que está sobre la autopista Sur, en inmediaciones de una estación de TransMilenio.

Yulixa sale de su casa en Bosa para abordar un vehículo particular de color girs junto a una amiga suya. El vehículo las llevó hacia el establecimiento, que está sobre la autopista Sur, en inmediaciones de una estación de TransMilenio. A las 8:30 a. m., la mujer entra a sala para que le practique un procedimiento denominado “lipólisis con láser”, que le costó alrededor de 3 millones de pesos. El proceso demoraba aproximadamente dos horas y media.

la mujer entra a sala para que le practique un procedimiento denominado “lipólisis con láser”, que le costó alrededor de 3 millones de pesos. El proceso demoraba aproximadamente dos horas y media. Alrededor de la 1:00 p. m., la amiga que acompañó a Yulixa al centro recibe un mensaje de la estética avisando que su amiga ya había salido del procedimiento, mucho después del tiempo establecido.

Con el primer encuentro tras el procedimiento, la amiga de Yulixa empezó a evidenciar que la mujer presentaba mal estado de salud y que tenía dificultad para respirar. El personal del lugar explicó que era completamente normal. En un lapso de tres horas, dicha condición prevaleció. Su estado quedó grabado en un video que la muestra pálida, con los labios morados y con una respiración fuerte. En otro metraje se ve que Yulixa cayó al suelo y tuvo que ser levantada por un hombre y una mujer.



Cerca de las 4:00 p. m., Yulixa se queda en el centro bajo el cuidado del personal, pues los trabajadores pidieron a los allegados de la mujer que fueran por sus pertenencias y las llevaran hasta allá.



A las 7:00 p. m. las amigas de Yulixa le comunican a la dueña del establecimiento que van camino al negocio para dejar las pertenencias. La dueña les manifestó que ya no se encontraba en la estética y que nadie les podría abrir. “Le avisamos que ya habíamos llegado y pasaron como 30 minutos cuando ella nos manifestá que Yulixa había solicitado irse a su casa a las 7:20 p. m. y que ellos le pidieron un carro, la subieron y se vino para su lugar de vivienda, al que ella nunca llega”.

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Cámaras de seguridad registraron a las 7:24 p. m. el momento cuando Yulixa es sacada del estalbecimiento por dos hombres y una mujer que la cargaban hacia un carro particular Chevrolet Sonic, con placa terminada en 40. Un testigo cuenta que fue cargada por dos hombres y una mujer que la subieron a un automóvil en un presunto estado de inconsciencia. “Estaba inconsciente, me impactó. que yo dije ‘uy, parece un muerto’". Las personas habrían pretendido ponerla en el baúl, pero cambiaron de opinión cuando vieron que había gente en un paradero del Sitp. El auto tomó vía hacia el norte de Bogotá y, al parecer, fue visto por última vez este jueves a la 1:30 p. m.

Según las amigas de Julixa, ella les contó a través de estos chats vía WhatsApp que estaba mal y la llevaban a un hospital, aunque los textos enviados son cortantes y poco coherentes, ahí inició la búsqueda por cinco hospitales del sur de la ciudad, pero la mujer nunca apareció.

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María Paula Rodríguez Rozo

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