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Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy: tráfico por manifestación en la Av. El Dorado con NQS

Autoridades de tránsito en Bogotá reportan afectación en este punto estratégico, lo que ha generado congestión vehicular.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de may, 2026
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Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy: tráfico por manifestación en la Av. El Dorado con NQS -

La movilidad en Bogotá presenta complicaciones este viernes 15 de mayo de 2026 debido a una manifestación que afecta uno de los corredores viales más importantes de la ciudad: la intersección de la avenida El Dorado (calle 26) con la avenida NQS. Desde horas de la tarde, autoridades de tránsito reportan afectación en este punto estratégico, lo que ha generado congestión vehicular y retrasos en la circulación tanto en sentido oriente-occidente como en los accesos hacia el norte y sur por la carrera 30.

7:03 p.m. | Siguen manifestaciones en NQS con calle 26

"Manifestantes continúan por la Av. NQS con calle 26 al Norte y generan afectación en la movilidad. Grupo Guía y Agentes Civiles acompañan y agilizan el tráfico", informó Bogotá Tránsito.

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