Este es el último mensaje que habría enviado Yulixa Toloza antes de desaparecer en el sur de Bogotá

Lo último que supieron sus amigas fue un mensaje confuso enviado desde su celular. Desde entonces, el rastro de Yulixa Toloza se perdió por completo. La mujer de 52 años desapareció después de someterse a un procedimiento estético en un centro ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, un caso que hoy mantiene en alerta a las autoridades y genera múltiples preguntas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.



Mientras avanzan las investigaciones, nuevos videos, testimonios y conversaciones reveladas por personas cercanas reconstruyen las últimas horas de Yulixa antes de desaparecer.

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De acuerdo con imágenes conocidas por Noticias Caracol, Yulixa salió de su vivienda en el sector de Bosa el miércoles 13 de mayo a las 7:24 de la mañana. En el video aparece con unas maletas y acompañada por una amiga antes de subir a un vehículo gris que la llevó hasta el lugar donde se realizaría el procedimiento estético.

Según versiones entregadas por sus allegados, Yulixa ingresó hacia las 8:00 de la mañana para practicarse una lipólisis con láser, un procedimiento que, de acuerdo con quienes la acompañaban, sería ambulatorio y tardaría pocas horas.



Sin embargo, con el paso del día comenzaron las preocupaciones.



Videos muestran el deterioro de su estado de salud

Uno de los registros conocidos en medio de la investigación muestra a Yulixa aparentemente afectada tras el procedimiento. En el video se escucha a personas que intentan asistirla mientras le piden que respire.



“Respire normal porque te vas a ahogar. Respire bien, Yulixa”, se escucha en la grabación.

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Otro de los videos muestra el momento en que la mujer cae al piso y luego es levantada por un hombre y una mujer que intentan subirla nuevamente a una camilla.

Las amigas de Yulixa aseguraron que la última vez que la vieron fue hacia las 4:00 de la tarde y que en ese momento su estado de salud era delicado.

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“Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba muchísimo el aire”, relató Yuli Paola, amiga de Yulixa.

Pese a esa situación, las personas del lugar habrían decidido dejarla en recuperación dentro del establecimiento. Incluso, según el testimonio de sus amigas, les solicitaron dinero adicional por una habitación y la estadía de una acompañante.



El último mensaje enviado desde su celular

Horas después, cuando sus amigas regresaron al lugar con ropa y alimentos, Yulixa ya no estaba. Fue entonces cuando comenzaron a escribirle y recibieron mensajes que, según ellas, no tenían coherencia.

“Voy casa, tengo sueño”, decía uno de los textos enviados desde el teléfono de la mujer desaparecida. Posteriormente, recibieron otro mensaje en el que supuestamente les informaban que la estaban llevando a un hospital.

Sin embargo, tras recorrer al menos cinco centros asistenciales del sur de Bogotá, no encontraron ningún registro de ingreso con las características de Yulixa. "En ninguno estaba”, contó su amiga a Noticias Caracol.

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Las personas cercanas a la mujer también cuestionaron por qué dejaron de responderles las llamadas y por qué los responsables del lugar no mostraban las grabaciones de seguridad.



Testigos aseguran que la sacaron inconsciente

Uno de los elementos más importantes de la investigación son las cámaras de seguridad y los testimonios de personas que aseguran haber visto cómo Yulixa fue retirada del lugar.

Un testigo relató que observó a dos hombres sacar a una mujer aparentemente inconsciente y subirla a un vehículo estacionado sobre la autopista Sur. “Cuando salía estaba demasiada blanca la piel y los labios como negros, como morados. Estaba inconsciente. Me impactó que yo dije: ‘Uy, parece un muerto’”, declaró.

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En el testimonio también asegura que la mujer era prácticamente arrastrada por dos hombres vestidos de negro. “Los pies de la muchacha se quedaban atrás y la jalaban y la jalaban”, afirmó el testigo.

Las autoridades investigan si las personas que aparecen en esos videos corresponden al esposo de la propietaria del lugar y a un trabajador del establecimiento.

La Secretaría de Salud y las autoridades distritales realizaron inspecciones al establecimiento y confirmaron que no contaba con autorización para realizar este tipo de procedimientos.

El sitio fue sellado mientras continúan las investigaciones lideradas por la Sijín para establecer qué ocurrió con Yulixa y dar con el paradero de los responsables.

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Además, durante la diligencia fue encontrada otra mujer que permanecía en recuperación dentro del inmueble y que, según reportes oficiales, pidió ayuda desde una ventana del segundo piso.

La búsqueda de Yulixa Toloza continúa. Hasta el momento no existe reporte de ingreso a hospitales ni registros en Medicina Legal que permitan establecer qué ocurrió con la mujer de 52 años tras salir del centro estético en el sur de Bogotá.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co