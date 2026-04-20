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Mujer en Bogotá falleció tras ser impactada por una llanta en plena vía pública

Las autoridades investigan cómo ocurrieron los hechos en el sur de la ciudad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Mujer embestida por una llanta en Bogotá
El accidente quedó grabado en cámara.
Redes sociales

Una mujer de la tercera edad fue víctima de un fatal accidente en el sur de Bogotá después de ser impactada por una llanta que rodaba a una considerable velocidad por una pendiente. En redes sociales empezó a circular un video que muestra el momento exacto cuando la ciudadana sufre este grave incidente que le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Bolívar, en el barrio de Perdomo Alto, el día viernes 17 de abril. Las imágenes previas muestran que la víctima había salido de una de las viviendas a la acera; aparentemente para tomar un bus del Servicio Integrado de Transporte Público (Sitp). La mujer estaba abriendo una sombrilla sobre el sendero peatonal cuando fue embestida con fuerza por este objeto, cuyo origen no se puede observar en el metraje.

Después del golpe, la mujer queda tendida en el suelo. Las imágenes muestran que dos testigos de la escena corrieron a auxiliar a la víctima inmediatamente.

La llanta que causó el golpe siguió rodando cuesta abajo sin control. La mujer fue trasladada a un centro asistencial. Por su parte, las autoridades investigan lo ocurrido para establecer la causa de este hecho. La Policía Metropolitana de Bogotá afirmó a Noticias Caracol que el caso fue atendido por unidades de Movilidad y la víctima fue llevada por una ambulancia.

Paula Rozo
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