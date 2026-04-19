Pico y placa en Bogotá en la semana del 20 al 24 de abril de 2026: así será la medida de tránsito

La movilidad en la capital colombiana sigue siendo uno de los mayores desafíos para sus habitantes. Al iniciar la penúltima semana de abril de 2026, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad mantienen firme el esquema de restricción vehicular para intentar mitigar la congestión en las principales arterias viales de la ciudad. Según reportes de Noticias Caracol, fuente principal de esta información, no se contemplan cambios excepcionales en la rotación, por lo que los conductores deben estar atentos al último dígito de su placa para evitar sanciones económicas y contratiempos innecesarios.



El modelo de pico y placa vigente en Bogotá opera bajo una lógica de días pares e impares que ya es familiar para los bogotanos. En términos generales, la medida establece que en los días con fecha impar pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por el contrario, en los días con fecha par, la autorización de circulación es para los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

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El horario de la restricción para los vehículos particulares se mantiene de manera ininterrumpida desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de lunes a viernes. Es fundamental recordar que la medida no aplica por zonas ni franjas parciales; una vez inicia el horario, la restricción es total en todo el perímetro urbano.



Pico y placa en Bogotá en la semana del 20 al 24 de abril de 2026

Para que no lo tomen desprevenido, a continuación detallamos qué vehículos tienen restricción de circulación (no pueden salir) cada día de esta semana:



Lunes 20 de abril (Día par): Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. (Pueden circular 6, 7, 8, 9 y 0).

(Día par): Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. (Pueden circular 6, 7, 8, 9 y 0). Martes 21 de abril (Día impar): Tienen restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. (Pueden circular 1, 2, 3, 4 y 5).

(Día impar): Tienen restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. (Pueden circular 1, 2, 3, 4 y 5). Miércoles 22 de abril (Día par): Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. (Pueden circular 6, 7, 8, 9 y 0).

(Día par): Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. (Pueden circular 6, 7, 8, 9 y 0). Jueves 23 de abril (Día impar): Tienen restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. (Pueden circular 1, 2, 3, 4 y 5).

(Día impar): Tienen restricción las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. (Pueden circular 1, 2, 3, 4 y 5). Viernes 24 de abril (Día par): Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. (Pueden circular 6, 7, 8, 9 y 0).

Multas y vehículos exentos de pico y placa en Bogotá

Transgredir la normativa del pico y placa no solo afecta el flujo vehicular, sino que golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, el incumplimiento genera un comparendo tipo C-14. Para este año 2026, la multa tiene un valor aproximado de $633.200 pesos. Sin embargo, el costo final suele ser mucho mayor, ya que la infracción conlleva la inmovilización del vehículo. Esto implica gastos adicionales por el servicio de grúa y los días de permanencia en los patios oficiales, además del tiempo perdido en los trámites administrativos para recuperar el automotor.

Existen ciertas categorías que no deben cumplir con esta restricción. Las motocicletas, bicicletas y patinetas eléctricas pueden transitar sin limitaciones de horario o placa. Asimismo, los vehículos eléctricos, híbridos (previa inscripción), ambulancias y vehículos de emergencia están plenamente autorizados para circular.



Para aquellos que necesiten usar su vehículo particular en un día de restricción, la Secretaría de Movilidad ofrece el Pico y Placa Solidario. Este permiso se puede adquirir de manera diaria, mensual o semestral a través de la plataforma oficial, permitiendo la libre circulación tras el pago de una tarifa que varía según las características del vehículo. La recomendación para todos los conductores es verificar su placa antes de salir y considerar alternativas como el transporte público o el carro compartido para evitar las sanciones de las autoridades de tránsito que realizarán operativos constantes durante toda la semana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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