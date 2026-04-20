Principal hipótesis sobre crimen en set de 'Sin senos sí hay paraíso' que dejó 3 muertos

En Bogotá hay consternación por la muerte de tres personas durante una riña durante la grabación de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, centro de la capital de Colombia. Cuatro personas que fueron capturadas por estos hechos ya fueron dejadas en libertad y dos de ellas seguirán vinculadas al proceso judicial.



Identidad de víctimas en set de 'Sin senos sí hay paraíso'

Sobre lo que se conoce en torno a los hechos, se supo que un sujeto habría atacado con un bisturí a dos de las víctimas, quienes fueron identificadas como Nicolás Perdomo y Henry Martínez. En medio de la riña, el atacante también perdió la vida.

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Las autoridades descartaron la primera hipótesis sobre lo sucedido, la cual se enfocaba en un supuesto intento de hurto.



Alcalde Galán se pronuncia sobre crimen en set de 'Sin senos sí hay paraíso'

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, citó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar esta situación, además de otros hechos de violencia que se han registrado en la ciudad: “Bogotá vivió este este fin de semana una nueva tragedia, un nuevo hecho gravísimo de violencia sin sentido. Yo quiero expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas, con todo el gremio de la producción de contenidos audiovisuales, de televisión, de cine, que se ve afectado por esta situación. Realmente esto impactó a toda la ciudad y esto le duele a toda Bogotá que es una ciudad destino de este tipo de creaciones.”.

Agregó Galán que “la información que me ha dado la autoridad policial, hasta el momento, tiene que ver con que sería no un hecho de un hurto, no un hecho de sicariato, sino, al parecer, una agresión por intolerancia sin sentido. En todo caso, le he pedido a la Policía y a la Fiscalía priorizar este caso, esclarecer por completo estos hechos”.



"Fueron hechos de intolerancia": Policía sobre crimen en set de 'Sin senos sí hay paraíso'

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, por su parte, aseguró que lo ocurrido “no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia”.



Un miembro más de la productora de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ resultó lesionada tras el altercado y actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado en el hospital San Ignacio.



Según las víctimas, hay otro criminal que se fugó y pidieron a la Policía capturarlo. El ataque ha generado rechazo entre el gremio audiovisual. Actores como Gregorio Pernía, Majida Issa y Carmen Villalobos reaccionaron ante lo ocurrido a través de una campaña denominada #SilencioEnElSet, que busca solidarizarse con las víctimas.

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El sindicato gremial audiovisual de Colombia en este comunicado reafirma que la seguridad en medio de los rodajes es fundamental para la protección de los trabajadores. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se unió al llamado y envió condolencias a los familiares de las personas asesinadas. Esta investigación fue asumida por la Sijín y por la Fiscalía que determinarán con exactitud qué fue lo que generó el ataque de los dos miembros del equipo de producción que murieron y el linchamiento de uno de los señalados delincuentes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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