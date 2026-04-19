Productora audiovisual se pronuncia sobre ataque en rodaje: habló del atacante y víctimas

Un violento ataque ocurrido en el centro de Bogotá, en medio de una jornada de rodaje audiovisual, dejó tres personas muertas, un herido y cuatro detenidos, y generó conmoción tanto en el sector cultural como entre los habitantes de la ciudad. Los hechos se registraron en un área externa al lugar de grabación, cuando un hombre atacó con un objeto cortopunzante tipo bisturí a varias personas, desatando una secuencia de eventos que terminó en una tragedia de gran magnitud.



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Según la información conocida hasta ahora, el atacante abordó inicialmente a una de las víctimas por la espalda y la hirió de manera fatal. Tras el primer ataque, huyó del lugar, sembrando el pánico entre quienes se encontraban en los alrededores. En su intento de escape, se produjo un segundo enfrentamiento, durante el cual otra persona resultó gravemente lesionada. La situación escaló rápidamente cuando ciudadanos intervinieron para intentar detener al agresor, lo que derivó en un forcejeo colectivo.

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En medio de ese enfrentamiento, el señalado responsable sufrió múltiples lesiones y fue reducido. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial, donde recibió atención médica. No obstante, horas después se confirmó su fallecimiento, elevando a tres el número total de víctimas mortales relacionadas con el episodio violento.



Productora audiovisual se pronuncia sobre ataque en el rodaje

Tras lo ocurrido, la productora audiovisual TIS Studios, vinculada al rodaje, emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte de dos integrantes de su equipo de trabajo. En el pronunciamiento, la empresa expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y rechazó de manera categórica el acto de violencia que truncó la vida de sus colaboradores.

La compañía explicó que los hechos ocurrieron en un espacio externo al set de grabación y que fueron ocasionados por una persona completamente ajena a la producción. En ese sentido, aclaró que desde el primer momento se activaron los mecanismos de atención y acompañamiento para enfrentar la emergencia, al tiempo que se estableció contacto permanente con las autoridades competentes.



El comunicado también detalla que, además de los dos miembros del equipo que perdieron la vida, un tercer integrante resultó herido durante el ataque. La productora señaló que este trabajador ha recibido acompañamiento y apoyo integral durante el proceso de recuperación, en medio de un contexto marcado por el dolor y el impacto emocional que dejó el hecho.



"TIS Studios ha permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros del equipo fallecidos, así como con un miembro adicional del equipo que resultó herido, a quienes se les ha brindado acompañamiento durante este difícil momento", agregó la productora.



¿Quiénes son las víctimas del ataque durante el rodaje?

Se conoció la identidad de las dos víctimas mortales que hacían parte del equipo de la producción audiovisual. Se trata de Nicolás Perdomo, un joven de 23 años que trabajaba en el proyecto televisivo, y Henry Benavidez, conductor de uno de los camiones que transportaba los equipos técnicos del rodaje. La otra persona que perdió la vida sería el agresor, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL