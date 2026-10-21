“Nuestro deber no está en producir más resultados”: egresado de Los Andes tras discurso viral

El discurso de grado de Santiago Ortiz, egresado de Derecho de la Universidad de los Andes, se convirtió en tema de conversación en redes sociales por su reflexión sobre la presión que enfrentan los jóvenes al iniciar su vida profesional. Tras la viralización de su intervención, el recién graduado explicó a este medio las razones que lo llevaron a cuestionar la competencia por acumular títulos, reconocimientos y logros.



Durante la entrevista, el joven explicó que su mensaje surgió tanto de una experiencia personal como de las preocupaciones que ha compartido con sus compañeros sobre el futuro laboral. En particular, se refirió a la necesidad de replantear las expectativas que acompañan el final de una carrera universitaria y el comienzo de una nueva etapa.

“La invitación es a reconocer que nuestro deber no está en producir más resultados sino sobre todo con vivir una vida en paz, satisfechos, vivir una vida donde lo que hacemos realmente nos hace felices”, afirmó Ortiz al explicar una de las ideas centrales de su discurso.



¿Por qué Santiago Ortiz cuestionó la presión por alcanzar el éxito?

El joven contó que hubo dos razones principales detrás de su intervención durante la ceremonia de grado de la Universidad de los Andes.

Publicidad

La primera estuvo relacionada con su propia experiencia académica. El joven reconoció que se encontraba en un proceso competitivo para graduarse con honores, una situación que lo llevó a reflexionar sobre el mérito, los reconocimientos y las exigencias que aparecen cuando los estudiantes se preparan para ingresar al mercado laboral.



Según explicó, esa experiencia le hizo cuestionar la idea de que graduarse con honores fuera una necesidad para competir en mejores condiciones al comenzar la vida profesional.



La segunda razón surgió de las conversaciones con sus compañeros. Ortiz señaló que existe una preocupación generalizada entre los jóvenes por las condiciones del mercado laboral al que están próximos a ingresar y por la posible falta de oportunidades, independientemente de su contexto o de la universidad en la que hayan estudiado.

Publicidad

Estas inquietudes quedaron plasmadas en su discurso: “Hoy en día la narrativa imperante es que la autorrealización equivale a la acumulación y al éxito, que nuestro deber es siempre aspirar al cargo más alto y siempre revolucionar el mundo estructuralmente”, manifestó durante su intervención.

Para Ortiz, esa visión puede convertir el inicio de la vida profesional en una carrera permanente por demostrar capacidades y alcanzar objetivos, sin dejar suficiente espacio para otras áreas importantes de la vida.

Publicidad

“Capacidad y posibilidad no necesariamente implican deber”

Al profundizar en el significado de sus palabras mencionadas en el discurso, Ortiz señaló que la sociedad suele ejercer presión para“sobredimensionar nuestras capacidades con el objetivo de producir cada vez más y acumular cada vez más logros, estos a veces ni siquiera nos llenan porque solo nos enfocamos en el logro”

Sin embargo, advirtió que concentrarse exclusivamente en alcanzar resultados no garantiza que las personas se sientan satisfechas con lo que hacen. Por eso, su planteamiento invita a preguntarse si todas las metas que se persiguen responden realmente a los deseos personales o si algunas están relacionadas con las expectativas sociales sobre lo que significa tener éxito.



La presión que siente tras la viralización de su discurso

El impacto de sus palabras también ha tenido consecuencias para el propio egresado. El joven reconoció que la repercusión de su intervención ha aumentado la presión que siente frente a sus proyectos y al futuro.

Publicidad

“Yo creo que la presión es natural a los sueños que tenemos”, afirmó. No obstante, explicó que la atención que ha recibido su discurso incrementó un poco la presión por entregar resultados a un país que, según sus palabras, ha decidido confiar en las opiniones y propuestas que presentó.

A pesar de ello, señaló que espera apoyarse en el esfuerzo y en el desarrollo de sus habilidades para alcanzar sus objetivos.

Publicidad

“Con una mentalidad de crecimiento yo apunto a que mis habilidades, mi esfuerzo me ayuden a cumplir mis sueños que al final van conectados con el desarrollo del país”, expresó.

Ortiz tiene 22 años, estudió Derecho y cursó una opción en creación literaria. Al hablar de sus aspiraciones, manifestó que sueña con una Colombia que pueda cerrar el capítulo de la violencia y avanzar hacia una sociedad pacífica, compasiva y desarrollada.

Publicidad