Así se ve la nueva estación de TransMilenio: ¿cuándo entrará en operación y qué rutas tendrá?

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá tendrán una nueva alternativa de movilidad sobre la avenida Caracas. Se trata de la estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, antes conocida como Marly, que entrará en operación este fin de semana y hace parte de las obras asociadas al proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá.



Esta infraestructura corresponde a la tercera estación definitiva entregada en el marco de este proyecto sobre el corredor de la Caracas centro. Según la información divulgada por TransMilenio, tendrá una capacidad mayor para atender la demanda de pasajeros y contará con 18 rutas para prestar servicio a los usuarios.

La entrada en funcionamiento de la nueva estación también traerá un cambio importante para quienes se movilizan por este sector de la ciudad: ese mismo día dejará de operar la estación temporal Marly, que será cerrada para iniciar su reconstrucción y permitir el avance de las obras del metro.



¿Qué rutas operarán?

La estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán está ubicada sobre el corredor de la avenida Caracas, en el sector de Chapinero. Su infraestructura cuenta con dos accesos para facilitar el ingreso y la salida de los pasajeros.

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La primera salida está ubicada hacia el norte, por la calle 53, mientras que la segunda se encuentra hacia el sur, en la avenida Caracas con calle 49.



Servicios disponibles en la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán

• Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

• Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

• Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24.



¿Cuándo comenzará a operar la estación Calle 53?

La nueva estación comenzará a prestar servicio el sábado 24 de octubre, de acuerdo con la información entregada por TransMilenio.



A partir de esa fecha, los pasajeros podrán utilizar sus instalaciones y acceder a las 18 rutas previstas para atender la demanda del sector.

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La entrada en operación coincidirá con el cierre de la estación temporal Marly, ubicada sobre la calle 49 con avenida Caracas. Esta infraestructura entrará en una etapa de reconstrucción para avanzar con las obras relacionadas con el proyecto de la primera línea del metro.

Por esta razón, quienes utilizan habitualmente Marly deberán tener en cuenta el cambio y verificar las alternativas disponibles para sus recorridos desde el inicio de la operación de la nueva estación.

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Nuevas puertas automáticas y tecnología para los usuarios

Uno de los aspectos que distingue a la nueva estación, es la incorporación de elementos tecnológicos destinados a mejorar la experiencia de los pasajeros.

Las puertas cuentan con señalización luminosa y auditiva para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual y auditiva. Estos sistemas buscan mejorar la accesibilidad y ofrecer información sobre el funcionamiento de los accesos.

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Además, la nueva tecnología hace parte de las medidas que TransMilenio está implementando para fortalecer los controles de ingreso y combatir la evasión del pago del pasaje.

Carmen Rosales, subgerente de TransMilenio, explicó que el sistema ya cuenta con 49 estaciones con puertas automáticas.

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“Estas puertas automáticas tienen un sistema de comunicación y de tecnología con el centro de control, tienen sistema de videoanalítica y de audio que permite a las personas con discapacidad generar una buena experiencia para estos usuarios y para todos los usuarios del sistema”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, estos mecanismos también contribuyen a la seguridad y buscan mitigar la evasión del pago dentro del sistema de transporte.

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¿Cómo funcionan las puertas anticolados de TransMilenio?

La modernización contempla puertas que se abren automáticamente mediante nuevos sistemas tecnológicos, sin que el conductor tenga que accionar un botón para habilitarlas.

Los dispositivos incorporan señales luminosas de color rojo y verde, además de mensajes de audio que informan a los pasajeros sobre la apertura y el cierre de las puertas. También cuentan con mecanismos para evitar el cierre cuando detectan una obstrucción.

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Estas herramientas buscan hacer más controlado el acceso de los usuarios a los buses y reducir las posibilidades de evasión del pago del pasaje.

Sin embargo, la implementación de tecnología no elimina por sí sola las conductas que ponen en riesgo a quienes intentan ingresar al sistema sin pagar. Hasta agosto de 2026 al menos 8 personas fallecieron por intentar evitar el pago.

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Aunque la tecnología mejora la imagen de las estaciones, algunas personas podrían seguir buscando formas de evadir el pago. Por ello, autoridades hacen un llamado a la cultura ciudadana.