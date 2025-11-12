Papá de Jaime Esteban Moreno llora al recordar muerte de su hijo: "Era el mejor momento de su vida"

Jaime Alberto Moreno, papá de Jaime Esteban Moreno, habló en Noticias Caracol 12 días después del asesinato del joven de 20 años en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá.



El papá de Jaime dice que en la familia siguen “compungidos. Todavía no hemos podido procesar lo que sucedió. Hemos recibido mucha colaboración. Nos hemos refugiado mucho en la fe y hemos tratado de mantenernos en pie frente a esta situación que nos ha dolido completamente y nos ha destruido espiritualmente. El corazón lo tenemos congojado. La mamá de Jaime Esteban está en una situación muy dolida, muy complicada, a portas del desespero”. Agregó que "como padre tengo el alma rota. No es fácil poder afrontatr esto".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En cuanto al amigo que acompañaba a su hijo el día de lo sucedido, el papá de Jaime Esteban mencionó que el joven se encuentra “en una situación en la que no se explica lo que ha pasado”.

Jaime Alberto se refirió a cómo fue el último día que su hijo estuvo con vida y el último contacto que tuvieron con él: “Ese día, la mamá lo llevó a reunirse con los compañeros que iban para la fiesta a las 8:00 de la noche y pues en el trascurso de la noche él informó que iba a tomar un carro por aplicación para llegar a la casa y que nosotros no lo recogiéramos”.



En medio de la fiesta en la que se encontraba Jaime Esteban en el bar Before Club, dijo su papá, “él escribió que estaba bien, que estaba en la reunión. Antes de salir a las 2:00 de la mañana dijo que no nos preocupáramos en recogerlo porque él conseguiría un carro con su amigo y se desplazarían para la casa”.



Sobre lo que narró el amigo de Jaime en torno a lo sucedido, el papá del joven señaló que “lo que lo que nos comentó pues es lo mismo que ha dado en las declaraciones y lo que está pues en el expediente. Ellos no tuvieron ningún tipo de problema o roce al interior del sitio donde se adelantó la fiesta. Ellos salieron de allí tranquilamente y pues las agresiones se dijeron en inmediaciones del Oxxo. Ellos se retiraron del lugar y después fueron vilmente atacados, criminalmente atacados por la espalda, como toda la opinión pública lo ha visto en los videos que han circulado públicamente”.