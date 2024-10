Papá de niño arrollado por camioneta lujosa dice que ha recibido amenazas y los han seguido

Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años, perdió la vida recientemente a las afueras del colegio José Joaquín Casas, en el norte de Bogotá, a causa de una conductora que lo atropelló a él y a su abuelita, quien aún se encuentra en delicado estado de salud.

En conversación con Noticias Caracol en vivo , el papá de la víctima del siniestro vial, Juan Sebastián Camargo, contó en qué va el proceso legal de este caso

“No se pudo realizar la audiencia de imputación de cargos porque esta señora se hizo pasar por lesionada, cuando ya tenemos nosotros la prueba técnica de alcoholemia por parte de la Clínica Alcalá, donde estamos ya con un grupo de peritos especializados en auditorías de historias clínicas, que se evidencia el mal que se efectuó. De hecho, hasta ayer solamente pudimos tener conocimiento de este documento que es tan importante para la investigación, el cual no se le había hecho entrega a la Fiscalía pese a las reiteradas solicitudes que hizo este ente investigador; fueron tres solicitudes que se realizaron”, explicó el papá del niño.

Más irregularidades en el caso del niño atropellado por camioneta lujosa

Juan Sebastián Camargo aseguró que “las irregularidades que pudimos encontrar de forma general es que la señora fue atendida, más o menos, tres horas después del accidente. El accidente fue a las 3:15 p.m. y esta señora fue remitida para la Clínica Alcalá, una clínica que queda en la 134 cuando pudo haber sido remitida, según lo argumentaba, por la gravedad de sus heridas, a la clínica más cercana”.

Respecto a la prueba de alcoholemia que se le realizó a la conductora de la camioneta lujosa, esta se la hizo “después de que se le había hecho el examen médico de ingreso -la señora no tenía contusiones, no llegó en tabla, no llegó con cuello ortopédico, estaba completamente ilesa- y solicitó salida voluntaria del hospital".

Añadió que la mujer volvió a ingresar a la clínica horas después. De acuerdo al historial médico, "podemos evidenciar unas notas en las cuales ella ingresa nuevamente al hospital y se le advierte que no puede salir del hospital si no se le ha realizado la prueba de alcoholemia. Hay dos laboratorios implicados en esta prueba de alcoholemia que se le hizo (a la conductora) por fuera, fue por particular. Estamos en este momento indagando con la Fiscalía, con los abogados que tenemos en el caso y con el cuerpo técnico que nos está apoyando para poder indagar el porqué se cometieron todas esas cantidades de irregularidades y, obviamente, se van a tomar las acciones legales”.

Tras el fuerte siniestro vial, el niño fue “trasladado al hospital Simón Bolívar, pero desafortunadamente pierde la vida minutos después", comentó su papá - Noticias Caracol

El padre dijo que la conductora que atropelló a su hijo “hizo todo lo posible para poder evitar que le practicaran la prueba de alcoholemia, para que el alcohol en sangre pudiera salir de su cuerpo y no fuera detectado”.

El examen de alcoholemia arrojó que “es una prueba negativa, pero es una prueba que no respetó la cadena de custodia ni la cadena de frío que se debía haber realizado por parte de la entidad médica. Nos sorprende por qué utilizaron laboratorios externos para hacer este tipo de pruebas sabiendo que el hospital o la clínica, que es privada, cuenta con los medios para poder hacer este tipo de pruebas. No sabemos por qué se practicaron este tipo de pruebas por fuera de esta institución médica”.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, para que una prueba de alcoholemia dé positivo, esta debe "ser igual o superior a 20 mg de etanol/100 ml de sangre". En el caso de esta conductora, no arrojó cero, sino 10 mg, según el papá.

Afirma que le han advertido que conductora y su esposo “son peligrosos”

El papá de Juan Felipe denunció que ha estado recibiendo llamadas en las que le alertan que el esposo de la conductora y ella “son personas peligrosas. Nos advierten que son personas que tienen mucho dinero, que tienen criaderos de caballos, almacenes de muebles, almacenes de tecnología, que tienen múltiples negocios con personalidades reconocidas en el país, que tienen muchos contactos, que tienen muchas influencias. Nos advierten a nosotros y a nuestra familia que tengamos cuidado”.

De igual modo, recalcó que el día 23 de octubre “nos estaban siguiendo, nos estaban grabando. Nos dimos cuenta de las personas, les tomamos fotos a estas personas y al vehículo en el cual se estaban desplazando. Todo esto se lo vamos a poner en conocimiento a las autoridades para que se tomen las medidas al respecto”.

Hubo una velatón para pedir justicia por Juan Felipe Camargo - Noticias Caracol

