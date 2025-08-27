Pareja usaba a una bebé para robar en San Victorino y terminó capturada por la comunidad

Un nuevo episodio de inseguridad en Bogotá ha generado indignación tras la difusión de un video de cámaras de seguridad que muestra cómo una pareja utilizaba a una bebé como fachada para robar en el sector de San Victorino, en el centro de la capital.

Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, dejan ver a la mujer cargando a la menor mientras su acompañante aprovecha la distracción para sustraer mercancía de un local comercial. Según comerciantes de la zona, no era la primera vez que ambos aplicaban esta modalidad: se les habría visto repetir la misma acción en varios establecimientos del concurrido sector.

La reacción de la comunidad

El robo no quedó impune. Vecinos y comerciantes, cansados de los continuos hurtos en la zona, decidieron enfrentar a la pareja. Tras ser sorprendidos en flagrancia, los presuntos delincuentes fueron retenidos por la comunidad, que les dio lo que coloquialmente se conoce como “consejos”, una forma de justicia por mano propia que suele ocurrir antes de la llegada de la Policía.

Posteriormente, los ciudadanos entregaron a la pareja a las autoridades, en medio de reclamos y advertencias sobre la creciente inseguridad en el corazón de la ciudad.



Este caso se suma a un panorama complejo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en 2024 se ha registrado una reducción en las denuncias por hurto en comparación con el año anterior: el hurto a personas bajó un 19% y el hurto a comercios un 13%. Sin embargo, las cifras absolutas siguen siendo altas y, según expertos, el subregistro de denuncias dificulta tener una radiografía completa del problema.

Para muchos ciudadanos, los números oficiales no reflejan la realidad de las calles. “La gente ya no denuncia porque siente que no pasa nada. Y cuando se acumula tanta frustración, terminan ocurriendo estas reacciones de la comunidad”, señaló un comerciante de San Victorino tras conocer el caso.

Mientras tanto, el video del robo en San Victorino continúa circulando en redes, donde cientos de usuarios han condenado la manera en que los presuntos ladrones instrumentalizaron a una menor para delinquir. “Es indignante que usen a un bebé para estas cosas”, escribió una usuaria en 'X', en un comentario que refleja la indignación generalizada.

