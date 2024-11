Pico y placa en Bogotá para la semana del 5 al 8 de noviembre de 2024: ojo a las rotaciones

Para la semana del 5 al 8 de noviembre de 2024, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica para vehículos particulares. En días pares, no pueden movilizarse las placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5; en días impares, no pueden transitar las que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de restricción es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, también afecta a los taxistas, quienes no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Pico y placa para Bogotá durante la semana del 5 al 8 de noviembre de 2024



Martes 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 9 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Regulación del pico y placa para taxis en Bogotá

Martes 5 de noviembre: 3 y 4.

Miércoles 6 de noviembre: 5 y 6.

Jueves 7 de noviembre: 7 y 8.

Viernes 8 de noviembre: 9 y 0.

Sábado 9 de noviembre: 1 y 2.

¿Cuál es la multa por infringir el pico y placa en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad ha estipulado que aquellos que no cumplan con el pico y placa en Bogotá, ya sea hoy o en días posteriores, serán sancionados con una multa tipo C14, equivalente a 650.000 pesos.

¿En qué consiste el pico y placa solidario?

Los conductores interesados en evitar las restricciones del pico y placa en Bogotá pueden optar por participar en el programa del pico y placa solidario . Esto equivale a realizar un pago para obtener un permiso que les permitirá circular sin restricciones.

Pico y placa en Bogotá para vehículos de carga durante noviembre

Para los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, el sistema de pico y placa opera en Bogotá exclusivamente los sábados, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y aplicará de la siguiente manera:



Sábado 9 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 16 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 7, 5 Y 9.

Sábado 23 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 30 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 7, 5 Y 9.

Recuerde que estos vehículos tienen restricciones adicionales de circulación de lunes a viernes, comprendidas entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., así como entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., independientemente del último dígito de su placa.