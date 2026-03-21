¡Pilas! Así operará el pico y placa en Bogotá durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026

La ciudad de Bogotá mantiene la regulación de circulación de vehículos particulares mediante el sistema de pico y placa, que opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p.m. Esta medida, establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad, busca ordenar el tránsito y reducir la congestión en las vías principales.



Durante la semana del 23 al 29 de marzo, los conductores deben tener en cuenta la rotación definida por el último dígito de la placa de su vehículo, mientras que los fines de semana no aplica la restricción.



Pico y placa en Bogotá para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026

Lunes 23 de marzo: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá. Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 28 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 29 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

La normativa vigente excluye a motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, transporte escolar y otros autorizados mediante regulación específica.

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La ciudad también cuenta con el Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite a los conductores circular los días en que su placa no está autorizada mediante el pago de un valor determinado por la Secretaría.

Además, el lunes 23 de marzo, al ser festivo, regirá el pico y placa regional de ingreso a Bogotá, que aplica para todos los vehículos que ingresen a la ciudad desde otras localidades, como parte de la coordinación entre la Alcaldía y las autoridades de transporte regionales.



Multa por incumplir el pico y placa

El incumplimiento de esta medida genera sanción económica conforme al Código Nacional de Tránsito. Para 2026, corresponde al comparendo C‑14, con un valor aproximado de $633.200. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica gastos adicionales por grúa y tiempo de estancia en los patios oficiales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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