¡Pilas! La ciclovía en Bogotá tendrá cambios durante este festivo: todo lo que debe saber

La tradicional Ciclovía de Bogotá, uno de los espacios más representativos para la recreación y el deporte en la ciudad, tendrá ajustes temporales en su recorrido durante el próximo festivo del 1 de mayo debido a las marchas conmemorativas del Día del Trabajo. Así lo informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que anunció desvíos en algunos tramos estratégicos para garantizar tanto la movilidad como el desarrollo de las actividades programadas.



De acuerdo con la entidad, las modificaciones se concentrarán principalmente en la carrera Séptima, uno de los corredores más concurridos de la Ciclovía. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta medida responde a la necesidad de facilitar una circulación segura en medio de las movilizaciones ciudadanas previstas para esta fecha, sin suspender el funcionamiento de este importante parque lineal.



¿Cuáles son los cambios que habrán durante este 1 de mayo?

El IDRD explicó que los cambios estarán vigentes en el tramo comprendido entre la calle 33 y la calle 10. En este sector, los usuarios deberán tomar rutas alternas para continuar su recorrido. Como opción, se habilitará un desvío por la diagonal 40, desde donde se podrá retomar la Ciclovía a través del Parkway y la calle 26.

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La Ciclovía de Bogotá es un referente de recreación urbana que promueve hábitos saludables y el aprovechamiento del espacio público de manera cívica y respetuosa. Este programa funciona habitualmente los domingos y festivos entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., convocando a miles de ciudadanos que recorren la ciudad en bicicleta, patines o a pie.

Ante los ajustes programados, las autoridades recomiendan a los usuarios planear con anticipación sus recorridos, mantenerse informados sobre los cambios y seguir las indicaciones del personal dispuesto en los puntos intervenidos. De esta manera, se busca evitar contratiempos y garantizar una experiencia segura para todos.



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En contraste con las modificaciones previstas para el festivo, el IDRD confirmó que la jornada del domingo 3 de mayo se desarrollará con total normalidad. Por lo que los interesados podrán disfrutar de la ciudad sin restricciones adicionales durante el fin de semana.

Además, el llamado es a respetar tanto los espacios de movilización como las zonas habilitadas para la recreación, promoviendo una convivencia adecuada entre todos los actores que hacen uso de la vía pública.

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La Ciclovía continúa consolidándose como un escenario clave para la integración ciudadana, la actividad física y el disfrute del entorno urbano. Finalmente, el IDRD invitó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para conocer en detalle las novedades y recomendaciones, y así aprovechar al máximo esta jornada, teniendo en cuenta las condiciones especiales que implica el festivo.

Recomendaciones para hacer buen uso de la ciclovía

Respetar siempre el carril

Circular en el sentido indicado y sigue la señalización dispuesta en la vía.

Reducir la velocidad en zonas concurridas o con presencia de peatones.

Usa casco y elementos de protección, especialmente si vas en bicicleta o patines.

Mantén una distancia prudente con otros usuarios para evitar accidentes.

Respeta los cruces y semáforos en los puntos donde la ciclovía los tenga.

Evite detenerse en medio del carril; si necesita parar, hágalo a un costado.

Mantenga a tus mascotas bajo control y con correa en todo momento.

Hidratese y protéjase del sol durante el recorrido.

Siga las indicaciones del personal logístico y autoridades presentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co