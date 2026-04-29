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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Funcionarios del Ministerio del Interior son retenidos por indígenas emberá en Bogotá

Funcionarios del Ministerio del Interior son retenidos por indígenas emberá en Bogotá

Mininterior se pronunció sobre el hecho e indicó que los indígenas de la comunidad emberá están exigiendo la habilitación de varias mesas de trabajo para tratar temas de infancia y adolescencia; desarrollo económico, retorno, reubicación, entre otras.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
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En la tarde de este miércoles, un grupo de indígenas de la población Embera se tomó la salida del edificio Bancol del Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá. Este hecho ha generado bloqueos en la carrera Octava y dificultades de movilidad. Además, se conoció que los trabajadores de la entidad no han podido salir del lugar.

El Ministerio del Interior de pronunció a través de un comunicado y dijo que, “desde hace 15 días, un grupo de familias Embera Catio asentadas en la UPI Florida, en su mayoría mujeres y niños, vienen bloqueando las oficinas del Ministerio del Interior, sede Bancol, y exigirieron la habilitación de varias mesas de trabajo para tratar temas de infancia y adolescencia; desarrollo económico, retorno, reubicación y permanencia en la ciudad y otro espacio relacionado con las ayudas humanitarias”.

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La entidad agregó que, "como ente articulador de las distintas entidades del Estado y como garante de los derechos de las comunidades, convocó dichas mesas para los días 16, 17, 20 y 21 de abril, espacios en los que concurrieron las distintas entidades de los gobiernos nacional y distrital". Sin embargo, indicó Mininterior, en desarrollo de estos espacios, "los indígenas modificaron sus pretensiones y se centraron en el tema de cambio de albergue, desarrollando en algunas ocasiones bloqueos del Ministerio, incluyendo agresiones contra servidores públicos".

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Además, en el comunicado se señaló que los indígenas protestantes se habían retirado: "El día 28 de abril los indígenas se retiraron del proceso, aduciendo que la única pretensión era el cambio de albergue, pues su decisión era no retornar a la UPI Florida. Sobre esta demanda, las entidades plantearon sus posibilidades reales, entre ellas la disposición de la SAE de aportar algunos inmuebles, siempre y cuando la administración la asumiera alguna entidad de gobierno o alguna otra entidad con personería jurídica, aclarando que dicho proceso tiene unos tiempos que oscilan entre los tres y los seis meses. Esta situación fue rechazada por los indígenas que demandaban la solución inmediata de su solicitud".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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