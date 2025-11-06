Hay natación gratis en Bogotá: estas son las 7 piscinas a las que puede acceder, vea cómo reservar

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la reapertura de siete piscinas públicas en Bogotá. Esta decisión permite el uso libre de estos espacios durante el mes de noviembre. El acceso no tiene costo, pero requiere reserva previa. Las piscinas están ubicadas en parques de distintas localidades. La medida forma parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que busca ampliar el uso de infraestructura pública.

"Con esta modalidad, los visitantes podrán disfrutar de espacios seguros y adecuados para nadar, entrenar o simplemente relajarse en el agua, aprovechando la infraestructura de piscinas de los parques públicos en entornos diseñados para el bienestar y la actividad física", señaló la Alcaldía de Bogotá.



¿Dónde quedan las piscinas donde se puede nadar gratis en Bogotá?

Las piscinas habilitadas por el IDRD están ubicadas en parques estructurantes distribuidos en cinco localidades de la ciudad: Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Kennedy. Estos escenarios fueron seleccionados por su capacidad de albergar actividades acuáticas en condiciones seguras, con acompañamiento técnico y protocolos de uso establecidos. Los siete parques con piscinas disponibles son:



Virrey Sur

Candelaria La Nueva

Sausalito

La Serena

Meissen

Autopista Sur

Patio Bonito

Cada una de estas piscinas está equipada para recibir a usuarios que deseen practicar natación de manera libre, entrenar por cuenta propia o simplemente disfrutar de un momento de relajación en el agua. La infraestructura ha sido acondicionada para garantizar la seguridad, la higiene y la accesibilidad, en cumplimiento de los estándares establecidos por el IDRD.



¿Quiénes pueden acceder las piscinas gratis y bajo qué condiciones?

El acceso a las piscinas es completamente gratuito, pero está sujeto a reserva previa. Esta condición busca garantizar el orden, evitar aglomeraciones y permitir una experiencia segura para todos los asistentes. Las reservas pueden realizarse por dos vías:



Aplicación móvil Vive IDRD

Portal Ciudadano del IDRD: www.idrd.gov.co

Antes de asistir, los usuarios deben leer y aceptar los términos y condiciones disponibles en estas plataformas. La práctica libre está habilitada para personas mayores de 5 años, y los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable. El director del IDRD, Daniel García Cañón, destacó que esta medida busca “ofrecer espacios seguros, accesibles y de calidad para que los bogotanos y bogotanas disfruten del deporte, la recreación y la actividad física”.



Horarios de funcionamiento y programación

Las piscinas estarán abiertas durante todo el mes de noviembre, en horarios que varían según el parque, pero que en general se extienden de martes a sábado entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los domingos de 7:00 a. m. a 12:00 m. Los lunes no hay servicio, debido a labores de mantenimiento y limpieza.

La programación está diseñada para permitir el uso libre, sin clases dirigidas ni entrenamientos organizados, lo que facilita que cada usuario adapte su tiempo en la piscina a sus propias necesidades. Esta modalidad de “práctica libre” ha sido bien recibida por la ciudadanía, ya que permite flexibilidad y autonomía en el uso del espacio.



Reservar es fácil: paso a paso para agendar su visita a las piscinas gratis

Para quienes deseen asistir a alguna de las siete piscinas habilitadas, el proceso de reserva es sencillo y completamente digital. A continuación, se describe el procedimiento:



Descargar la App Vive IDRD desde la tienda de aplicaciones correspondiente (Android o iOS). Registrarse como usuario, proporcionando datos básicos como nombre, documento de identidad y correo electrónico. Seleccionar la piscina de interés, el día y el horario disponible. Aceptar los términos y condiciones, que incluyen normas de comportamiento, uso adecuado del espacio y medidas de seguridad. Confirmar la reserva, que será enviada al correo electrónico registrado. Alternativamente, el mismo proceso puede realizarse en el Portal Ciudadano del IDRD, disponible en www.idrd.gov.co, donde también se puede consultar la disponibilidad de cupos y horarios.

Normas de uso y recomendaciones para los asistentes

Para garantizar una experiencia segura y agradable, el IDRD ha establecido una serie de normas que deben ser respetadas por todos los usuarios:



Uso obligatorio de gorro de natación.

Ducha previa al ingreso a la piscina.

Prohibición de alimentos y bebidas dentro del área acuática.

Respeto por el aforo máximo permitido.

No se permite el ingreso de mascotas ni objetos flotantes grandes.

Los menores deben estar bajo supervisión constante de su acompañante adulto.

Además, se recomienda llegar con al menos 15 minutos de anticipación, portar documento de identidad y llevar ropa adecuada para la actividad acuática.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL