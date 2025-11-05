En vivo
BOGOTÁ  / La historia de Orlando Arrechea, quien sobrevivió dos veces al holocausto del Palacio de Justicia

La historia de Orlando Arrechea, quien sobrevivió dos veces al holocausto del Palacio de Justicia

Orlando Arrechea Ocoró era un empleado de la Corte Suprema cuando sufrió el secuestro a manos del M-19 y vio morir asesinados a varios de sus compañeros de trabajo. Cuando por fin fue rescatado y celebraba su libertad, fue llevado a la Casa del Florero, donde fue torturado a manos de militares.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Orlando Arrechea Ocoró.
