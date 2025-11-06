Confesión de Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno: revelan nuevo informe

Noticias caracol conoció un informe técnico de 179 páginas que hace parte de la investigación de la Fiscalía General de la Nación por el asesinato del joven estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, quien falleció el pasado 31 de octubre tras ser víctima de una brutal golpiza después de una fiesta de Halloween en el oriente de Bogotá. El documento reservado por las autoridades contiene testimonios, confesiones, detalles de la necropsia y atención médica, además de más de 38 fotografías que evidencian la agresión que fue perpetrada por dos hombres es misma madrugada sobre las calle 64 con carrera 14.

El texto judicial concentra, principalmente, las pruebas contra el primer, y único procesado hasta el momento, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue imputado este miércoles 5 de noviembre con el delito de homicidio culposo con circunstancias de agravación por la entidad investigación, quien además solicitó una pena de 480 a 600 meses de prisión, es decir, de 40 a 50 años de cárcel. En la diligencia el juez 37 de control de garantías, José Alejandro Hofmann, le aclaró al acusado que se le señala en calidad de "coautor" del crimen.

El caso en su contra, según se precisó en la audiencia, está sustentado en hechos que sucedieron en inmediaciones de la discoteca Before +, en la localidad de Chapinero, cuando el sujeto, golpeó, pateó y empujó, en compañía de otro hombre, al joven de 20 años, que murió horas después por la gravedad de sus lesiones.



Detalles del informe: la confesión que hizo Juan Carlos Suárez a la Policía

De acuerdo con el informe completo, la agresión ocurrió exactamente en la calle 64 con carrera 15, donde los uniformados encontraron tendido en el piso e inconsciente a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien presentaba múltiples golpes en el rostro y el cuerpo.



El amigo de la víctima, identificado como Juan David, se encontraba en el lugar en evidente estado de alteración. Según el informe, el joven relató a los policías que dos hombres y dos mujeres habían golpeado a su amigo, con quien compartía desde hacía aproximadamente dos años. A partir de esa información, los uniformados emprendieron la búsqueda de los sospechosos y, a unas cinco cuadras del lugar, en la calle 69 con carrera 14, ubicaron a un hombre y dos mujeres sentados en unas bancas.



Los agentes les preguntaron si habían estado involucrados en una riña y las tres personas, incluido el imputado, confesaron que sí. Luego fueron capturadas y trasladadas a la estación de Policía de Barrios Unidos, y posteriormente a la URI de La Granja. Allí, el testigo Juan David identificó a los agresores de su amigo, aunque advirtió a los uniformados que faltaba otro hombre implicado en la golpiza, quien también habría participado en los hechos. Cuando los policías les preguntaron a los detenidos por el paradero de ese otro sospechoso, guardaron silencio.

El documento detalló que, mientras tanto, en el CAMI Hospital de Chapinero, los médicos luchaban por salvar la vida de Jaime Esteban. El joven fue reanimado e intubado, pero debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, el cráneo y el tórax, fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Horas más tarde, los especialistas confirmaron su fallecimiento.

El testimonio de Juan David señala que ambos se encontraban en la discoteca Before Club, pero estaban en grupos separados. Al salir, caminaron por la calle 64 cuando un sujeto con la cara pintada y sin camisa golpeó en la nuca a Jaime Esteban, quien cayó al piso. “El agresor les dijo: ‘Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar’”, relató el testigo, citado en el informe. Los jóvenes intentaron alejarse, pero el mismo sujeto los siguió y volvió a atacar a la víctima junto con un segundo hombre. Entre ambos le propinaron varios golpes en la cabeza hasta dejarlo inconsciente.

Según el documento, Juan Carlos Suárez Ortiz, al momento de su captura, manifestó ser trabajador de un call center y residente del barrio El Olarte. Una de las mujeres dijo ser asesora de ventas y vivir en el barrio Timiza; la otra, de nacionalidad venezolana, también se identificó como asesora de ventas y residente en el barrio La Estancia. Ambas fueron dejadas en libertad, aunque permanecen vinculadas a la investigación.

Las 38 fotografías tomadas por los investigadores muestran la magnitud de las lesiones que sufrió la víctima. En las imágenes se observan hematomas, inflamación facial y heridas en la boca y los ojos, señales de la golpiza que, según el expediente, fue perpetrada por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, quien actualmente permanece prófugo. Durante la audiencia de imputación, la fiscal encargada detalló la historia clínica de la víctima: “Llegó en mal estado de salud, con alto riesgo de complicaciones. Fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, ingresó a cirugía como emergencia vital y a las 6:48 p. m. se presentó su fallecimiento”. En el informe pericial se concluyó que Jaime Esteban presentó un trauma encefálico severo, con afectación de órganos vitales como el cerebro y el pulmón.

El juez José Alejandro Hofmann, del Juzgado 37 de garantías de Bogotá, ratificó la imputación en contra de Suárez Ortiz con la solicitud de pena: “Queda claro que el procesado Juan Carlos Suárez Ortiz fue imputado por homicidio en calidad de coautor. El rango punitivo está entre los 40 y 50 años, y si se allana a cargos, la pena podría reducirse hasta la mitad”. En entrevista con Noticias Caracol, el abogado de la familia Moreno, Camilo Rincón, explicó que existen cuatro pruebas contundentes contra el procesado: “La primera, un testigo directo de los hechos; la segunda, la captura en flagrancia; la tercera, el video que todo el país conoce; y la cuarta, las conclusiones forenses de la autopsia de Jaime Esteban”. Añadió que al procesado le resultará difícil defenderse en juicio y que “tiene dos opciones: dar información de su socio criminal, que está prófugo, o declararse culpable como coautor del homicidio”.

¿Dónde está el segundo presunto implicado en la golpiza a estudiante de Los Andes? Esto se sabe

De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la Fiscalía prepara una orden de captura contra Ricardo Rafael González, de 22 años y oriundo de Cartagena. Las indagaciones señalan que trabajaba vendiendo perros calientes en el centro de Bogotá y que, tras el crimen, llamó a su jefe para renunciar. Los investigadores creen que González habría planeado viajar a Cartagena para ocultarse.

La Fiscalía sostiene que el segundo implicado no era estudiante universitario, pero asistió a la fiesta de disfraces organizada por jóvenes de la Universidad de los Andes en el Before Club, tras pagar cerca de 60.000 pesos por la entrada. Las cámaras de seguridad muestran al señalado dentro del establecimiento y luego corriendo por la calle 64 con carrera 14, en el punto donde fue agredido el joven.

Por su parte, la Fiscalía sustentó la acusación con una línea de tiempo que incluye videos, declaraciones y el testimonio del amigo de la víctima. Según el relato judicial, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:25 de la madrugada del 31 de octubre, minutos después de que Jaime Esteban saliera del Before Club+. “Un sujeto con la cara pintada de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, le propinó un puño en la espalda a la víctima, lo tumbó y le dio varias patadas en el rostro y el cuerpo”, relató la fiscal, que añadió que segundos después llego el hombre identificado como González Castro.

