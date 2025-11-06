En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Confesión de Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno: revelan nuevo informe

Confesión de Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno: revelan nuevo informe

Noticias Caracol conoció lo primero que dijo el imputado por el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes a la Policía Metropolitana tras su captura en flagrancia la madrugada del 31 de octubre por una brutal golpiza denunciada en el oriente de Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de nov, 2025
