En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
ECOPETROL VS. DIAN
VALERIA MÁRQUEZ
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Las amenazas de Escobar que recibió Manuel Gaona, magistrado asesinado en holocausto del Palacio

Las amenazas de Escobar que recibió Manuel Gaona, magistrado asesinado en holocausto del Palacio

Mauricio Gaona, hijo del magistrado, habló con Noticias Caracol sobre los últimos meses de vida de su padre. Hizo llamado por la pérdida de memoria histórica en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Hijo del magistrado Gaona relata amenazas de Escobar: “Una carta en blanco y un escapulario”

Publicidad

Publicidad

Publicidad