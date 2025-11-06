Video | Golpes y patadas: pelea entre usuarios y vigilantes desató caos en estación de TransMilenio

Una fuerte pelea entre usuarios y personal de seguridad de TransMilenio se presentó el pasado miércoles en la estación San Mateo, sur de la ciudad. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en plataformas digitales, se observa a varios vigilantes forcejeando con un hombre entre los torniquetes, mientras intercambian golpes y patadas ante la mirada de otros pasajeros.

De acuerdo con la versión oficial brindada por el sistema de transporte, la pelea inició luego de que los ciudadanos implicados, al parecer, intentaron evadir el pago del pasaje, lo que provocó la reacción del equipo de control del sistema. "Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrió una agresión física hacia los guardas que intervinieron para restablecer el orden", declaró la empresa.

Tras el altercado, TransMilenio confirmó que las autoridades competentes impusieron sanciones a los responsables, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y reafirmaron su posición en contra de los comportamientos violentos dentro del sistema.



“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a mantener comportamientos de respeto y sana convivencia dentro del sistema”, indicó TransMilenio en un comunicado, en el que también aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad para proteger a usuarios y trabajadores.

La situación reaviva el debate sobre la evasión del pago del pasaje, uno de los principales problemas del sistema. En redes sociales usuarios manifestaron diferentes opiniones con respecto a estas acciones. "Nos quejamos del tráfico, del transporte y de los malos servicios… Pero seguimos colándonos, peleando y creyendo que la ley es para los otros. El problema de Bogotá no está solo en las calles, está en nuestra forma de vivirlas", expresó una internauta.

Aumenta la cifra de colados en 2025

Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2025 la evasión del pago del pasaje alcanzó el 13,9 %, un leve aumento frente al 13,3 % del mismo periodo de 2024.

Además, cerca de 278.000 personas se cuelan diariamente. Este fenómeno representa pérdidas cercanas a los 122.000 millones de pesos por semestre, afectando la sostenibilidad del sistema. Al mismo tiempo, se han registrado 165 agresiones al personal de TransMilenio en lo corrido del año, siendo marzo y mayo los meses con más casos.

De igual forma, la empresa de transporte del Tercer Milenio reporta que tan solo en los primeros nueve meses del año han sido interpuestas 126.283 medidas correctivas, de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional. TransMilenio lamentó los hechos y reiteró su compromiso con el respeto entre usuarios y trabajadores, y recordó que cualquier acto de violencia o evasión puede acarrear sanciones legales y económicas.

