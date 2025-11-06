En vivo
BOGOTÁ  / Video | Golpes y patadas: pelea entre usuarios y vigilantes desató caos en estación de TransMilenio

Video | Golpes y patadas: pelea entre usuarios y vigilantes desató caos en estación de TransMilenio

Los hechos quedaron grabados y circulan en redes sociales. Las autoridades impusieron sanciones a los involucrados, mientras TransMilenio pidió respeto y convivencia en el sistema.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de nov, 2025
A golpes y patadas: pelea entre usuarios y vigilantes destató el caos en una estación de TransMilenio
El sistema de transporte rechazó los hechos-
Getty Images - Captura de pantalla

