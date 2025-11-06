¿A dónde podría escapar prófugo de asesinato de Jaime Esteban Moreno? Claves de su posible paradero

El caso por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue revelando nuevos detalles judiciales y avances en la investigación. A casi una semana del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre, las autoridades dan nuevos detalles del segundo presunto implicado y su posible ubicación, mientras avanza el proceso penal contra el primer capturado, Juan Carlos Suárez, quien ya fue imputado este miércoles 5 de noviembre por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio doloso con circunstancias de agravación.

La entidad de imputación e investigación señaló que el segundo sospechoso es Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, oriundo de Cartagena, quien se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, la entidad ya tramita una orden de captura en su contra. Por lo pronto, se estableció que, según los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), González trabajaba vendiendo perros calientes en la zona de San Victorino, en el centro de Bogotá, y que, tras los hechos, habría renunciado a su empleo.

Conforme con fuentes de la Fiscalía, González no era estudiante de la Universidad de los Andes, pero sí ingresó a la fiesta de Halloween organizada por alumnos de esa institución en el club Before +, ubicado en Chapinero, donde estuvo presente también la víctima y los otros tres vinculados al caso: Juan Carlos Suárez y dos mujeres, quienes fueron capturadas la madrugada del viernes pasado, pero luego dejadas en libertad. Los detalles de las indagaciones señalan que el sospechoso prófugo entró al establecimiento comercial luego de pagar cerca de 60.000 pesos. De igual forma, imágenes de las cámaras de seguridad del local, conocidas por Noticias Caracol, lo registraron dentro del lugar, y en otro video, obtenido horas después, se le observa corriendo por la calle 64 con carrera 14, punto exacto donde se produjo la golpiza que le costó la vida a Jaime Esteban.



¿Prófugo del caso Jaime Esteban Moreno pudo escaparse? Esto dice abogado

Las autoridades le manifestaron a este medio que la principal sospecha es que el segundo hombre implicado estaría intentando coordinar un viaje para poder ocultarse en Cartagena, donde residirían sus familiares. Por eso, la Fiscalía acelera los protocolos para emitir su orden de captura, además de rastrear a una de las mujeres de nacionalidad venezolana que fueron detenidas inicialmente y que, aunque quedaron en libertad, siguen vinculadas al proceso.



En paralelo, el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, se refirió este jueves 6 de noviembre al avance del caso y a la situación del sospechoso prófugo. En diálogo con Noticias Caracol, explicó que otra de las posibilidades es que Ricardo González haya huido del país, aunque confía en el trabajo de las autoridades. “Está dentro de las probabilidades por supuesto que sí, pero confiamos en la diligencia de la institucionalidad, especialmente de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional”, afirmó.



En las últimas actualizaciones se conoció que el otro implicado, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, ya fue imputado por el delito de homicidio con circunstancias de agravación después de que el egresado de la Universidad de los Andes fuese capturado en flagrancia horas después del ataque, ocurrido en inmediaciones del club Before. Durante la audiencia realizada el miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía solicitó una pena de entre 480 y 600 meses de prisión, y el juez 37 de garantías de Bogotá, José Alejandro Hofmann, advirtió que el procesado fue imputado “en calidad de coautor, colocando en situación de inferioridad o indefensión” a la víctima.

El juez explicó que la sanción podría estar entre 40 y 50 años de cárcel, sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. La diligencia judicial fue suspendida por solicitud de la representación de víctimas y de la Fiscalía, y continuará este viernes 7 de noviembre a las 9:00 a. m. para determinar la medida de aseguramiento.



¿Qué pruebas se tienen en contra de los implicados?

La Fiscalía General de la Nación y la representación de víctimas presentaron ante el juez los principales elementos probatorios que sustentan la imputación. Entre ellos, los videos de cámaras de seguridad que registran a los dos hombres en el lugar de los hechos y el testimonio directo del amigo que acompañaba a Jaime Esteban esa madrugada. Durante la audiencia, la fiscal relató que el ataque ocurrió hacia las 3:25 a. m., cerca de la calle 64 con carrera 14, y que las imágenes confirman la participación de Suárez y González en la agresión. También fueron incorporados los reportes médicos y forenses del Hospital Simón Bolívar y de Medicina Legal, que acreditan la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

Durante la audiencia, la fiscal encargada relató la cronología de los hechos. Explicó que la madrugada del 31 de octubre, Moreno salió del club acompañado de un amigo y caminó hacia un local Oxxo cercano. En ese punto, Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo y negro y sin camisa, le propinó un golpe por la espalda que lo hizo caer al piso. “De igual manera hubo otra persona que estaba con Juan Pablo Suárez, quien también fue un agresor que estaba en el lugar y, posteriormente, emprendió la huida”, precisó.

El relato de la entidad indica que, mientras la víctima permanecía en el suelo, Suárez y su acompañante continuaron golpeándolo y pateándolo en el rostro y cuerpo. Una mujer que los acompañaba —según la fiscal— los incitaba a seguir con la agresión. “De acuerdo con la historia clínica, se señaló que llegó en mal estado de salud con alto riesgo de complicaciones a corto y mediano plazo. Fue necesario trasladarlo posteriormente al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó en un contexto de politraumatismos secundarios a múltiples golpes contundentes a cara, cráneo y tórax”, explicó la funcionaria. El joven sufrió un paro respiratorio y falleció horas más tarde en la unidad de cuidados intensivos.

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo producto de la violencia del ataque. La autopsia concluyó que hubo lesiones en órganos vitales, como el cerebro y los pulmones,.

El abogado Rincón agregó a Noticias Caracol en su más reciente entrevista que el procesado Juan Carlos Suárez tiene derecho a declararse inocente o culpable, pero enfatizó en la solidez de las pruebas que ya reposan en el expediente. “Claramente hay, dentro de las diferentes pruebas y el material probatorio que existe dentro del proceso, cuatro pruebas contundentes: la primera, un testigo directo de los hechos que acompañaba esa madrugada del 31 de octubre a Jaime Esteban; la segunda, la captura en flagrancia, por supuesto en una reacción de la Policía Nacional, diligente; la tercera, el video que todo el país conoce; y la cuarta, las conclusiones forenses de la autopsia de Jaime Esteban”.

El abogado advirtió que la situación jurídica de Suárez Ortiz es compleja y que sus opciones se limitan a colaborar o aceptar los cargos. “De acuerdo a la imputación del día de ayer, que fue homicidio doloso con circunstancias de agravación, le quedará muy difícil defenderse en juicio. Yo pensaría que tiene dos opciones: uno, dar información de su socio criminal que está prófugo de la justicia y dos, declararse culpable como coautor de este homicidio”.

