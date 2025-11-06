En vivo
¿A dónde podría escapar prófugo de asesinato de Jaime Esteban Moreno? Claves de su posible paradero

La Fiscalía General de la Nación identificó a Ricardo González como el segundo presunto implicado de la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes. Estas son las últimas actualizaciones de su posible ubicación.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de nov, 2025
¿A dónde podría escapar prófugo de asesinato de Jaime Esteban Moreno? Claves de su posible ubicación
