Alcaldía de Bogotá lanza convocatoria que entregará 120 millones de pesos a startups y universidades

El Distrito informó que hasta el próximo 16 de octubre a las 11:59 p.m. estarán abiertas las inscripciones para la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech, una iniciativa de la alcaldía de Bogotá que "busca articular el talento y capacidades del ecosistema CTeI con los retos de la administración pública para desarrollar soluciones innovadoras que hagan de la ciudad un lugar más transparente, ágil y sostenible", según se lee en un comunicado.

Lo que busca esta iniciativa es "conformar un banco de propuestas elegibles que respondan a la solución de cuatro retos públicos, a través del desarrollo de procesos de innovación abierta con enfoque govtech, que permitan co-crear, prototipar y validar soluciones soportadas en tecnológicas emergentes". Los interesados solo podrán postularse una vez por reto, es decir podrán presentar una sola propuesta o postulación por reto. Lo que sí pueden hacer es postularse a más de un reto.

La publicación del banco de propuestas elegibles definitivo será el 28 de noviembre de 2025, luego de surtir varios procesos.

¿A quién está dirigida la convocatoria y qué obtienen los seleccionados?

La convocatoria está liderada por la Secretaría General en alianza con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) y está dirigida a empresas emergentes (startups), actores reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en Alta Calidad Institucional , domiciliadas en el Distrito Capital de Bogotá, con experiencia demostrada en el diseño y ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI), particularmente aquellos relacionados con la aplicación de innovación o uso de tecnologías emergentes para la solución de problemáticas públicas.



Cada propuesta ganadora (una por reto, elegida después de un proceso de adaptación y prototipado) recibirá hasta 120 millones de pesos colombianos para el desarrollo de pilotos en entornos reales, además de un acompañamiento metodológico. Según el Distrito, esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 "Bogotá Camina Segura" y busca consolidar "un ecosistema GovTech en el que la ciencia, la tecnología y la innovación sean motores del desarrollo sostenible y del bienestar social para el distrito capital".



Los retos de la convocatoria

Son cuatro los retos que cita el Distrito en esta convocatoria:

1. ¿Cómo podríamos crear una solución digital para celular que le permita a los bogotanos tener información clara y práctica sobre qué hacer con sus residuos voluminosos, mediante el uso de inteligencia artificial u otras tecnologías?

2. ¿Cómo podríamos diseñar una solución digital que simule la experiencia de pago (Metro de Bogotá), facilite la gestión de gastos y bolsillos digitales, y ofrezca incentivos y servicios que promuevan el uso responsable del transporte público en Bogotá?

3. ¿Cómo optimizar los canales de denuncia y la gestión de la información para garantizar la detección oportuna y el análisis eficiente sobre posibles actos de corrupción en entidades distritales?

4. ¿Cómo optimizar el ciclo de vida de los expedientes contractuales, desde la descarga de los documentos de SECOP hasta la conformación de los mismos, con el fin de reducir tiempos de gestión y garantizar la trazabilidad?



¿Cómo se puede aplicar y cuáles son los requisitos?

Si usted quiere hacer parte de esta iniciativa, podrá postularse a través de este enlace.

Para participar, se solicitan estos requisitos para quienes lo deseen hacer:

- Estar legalmente constituidas en Colombia (como empresas).

- Tener domicilio en Bogotá.

-Tener experiencia demostrada en el diseño y ejecución de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), particularmente aquellos relacionados con la aplicación de innovación o uso de tecnologías emergentes.

- Estar dentro de los tipos de proponentes.

