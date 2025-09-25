En vivo
Alcaldía de Bogotá lanza convocatoria que entregará 120 millones de pesos a startups y universidades

Para ser elegidos, los postulantes deben resolver retos que enfrenta la capital colombiana en cuatro aspectos: transparencia y lucha contra la corrupción, gestión eficiente de contratos, pagos integrados en el Metro y aprovechamiento de residuos voluminosos. Hasta el 16 de octubre están abiertas las postulaciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
celular
Los retos buscan dar soluciones a procesos a través del celular.
