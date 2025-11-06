Movilidad Bogotá hoy EN VIVO: se recupera el tránsito por la NQS y la avenida Cali

En la mañana de este jueves 6 de noviembre se registran protestas de motociclistas en algunos puntos de Bogotá, las cuales afectaron la movilidad de miles de personas. Las manifestaciones comenzaron sobre las 7:15 de la mañana en la NQS con avenida Primero de Mayo, sentido sur-norte.

Minutos después, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se registraron manifestaciones en la avenida Cali con calle 10A, sentido sur-norte.

Las autoridades también reportaron sobre las 8:00 de la mañana manifestaciones en la avenida Guayacanes con calle 59C sur. Sin embargo, en este punto no se ha registrado presencia de moteros.



La Secretaría de Movilidad indicó que, "debido a la manifestación que se lleva cabo en la Av. Guayacanes con calle 59C Sur, se sugieren las siguientes rutas alternas: avenida Bosa y avenida Agoberto Mejía"



Agentes de Tránsito y Grupo Guía gestionaron la movilidad en los distintos puntos de concentración, indicó la entidad.

Hasta el momento, TransMilenio no ha reportado demoras en el servicio de transporte público.



9:00 a. m.: Se levantan manifestaciones de moteros en Bogotá

La Secretaría de Movilidad informó que las manifestaciones de los motociclistas se dispersaron y mejoró las condiciones de movilidad en la avenida NQS sentido sur-norte.

Además, en la avenida Cali también se dispersaron los moteros, quienes mantuvieron la movilidad colapsada durante más de una hora.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

