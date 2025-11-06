En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
ECOPETROL VS. DIAN
VALERIA MÁRQUEZ
JAIME ESTEBAN MORENO
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad Bogotá hoy EN VIVO: se recupera el tránsito por la NQS y la avenida Cali

Movilidad Bogotá hoy EN VIVO: se recupera el tránsito por la NQS y la avenida Cali

Cientos de motociclistas causaron caos en la movilidad en diferentes puntos de Bogotá con un plan tortuga. Miles de ciudadanos se vieron afectados.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Minuto a minuto movilidad en Bogotá: protestas de moteros tienen colapsada la NQS y la avenida Cali
Protestas de motociclistas en Bogotá -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad