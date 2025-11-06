Movilidad Bogotá hoy EN VIVO: se recupera el tránsito por la NQS y la avenida Cali

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En la mañana de este jueves 6 de noviembre se registran protestas de motociclistas en algunos puntos de Bogotá, las cuales afectaron la movilidad de miles de personas. Las manifestaciones comenzaron sobre las 7:15 de la mañana en la NQS con avenida Primero de Mayo, sentido sur-norte.
Minutos después, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se registraron manifestaciones en la avenida Cali con calle 10A, sentido sur-norte.
Las autoridades también reportaron sobre las 8:00 de la mañana manifestaciones en la avenida Guayacanes con calle 59C sur. Sin embargo, en este punto no se ha registrado presencia de moteros.
La Secretaría de Movilidad indicó que, "debido a la manifestación que se lleva cabo en la Av. Guayacanes con calle 59C Sur, se sugieren las siguientes rutas alternas: avenida Bosa y avenida Agoberto Mejía"
Agentes de Tránsito y Grupo Guía gestionaron la movilidad en los distintos puntos de concentración, indicó la entidad.
Publicidad
Hasta el momento, TransMilenio no ha reportado demoras en el servicio de transporte público.
La Secretaría de Movilidad informó que las manifestaciones de los motociclistas se dispersaron y mejoró las condiciones de movilidad en la avenida NQS sentido sur-norte.
Además, en la avenida Cali también se dispersaron los moteros, quienes mantuvieron la movilidad colapsada durante más de una hora.
Publicidad
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCam
oCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias