Giro en el caso Valeria Márquez y el familiar que sería el cerebro del crimen de la influencer

Un inesperado giro tuvo el caso del feminicidio de Valeria Márquez, la influencer mexicana asesinada en su salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, México. La joven fue ultimada el pasado 13 de mayo sobre las 6:30 de la tarde a manos de un sicario que ingresó a su local comercial, le preguntó el nombre y le disparó. Todo sucedió mientras la creadora de contenido hacía un live en la red social TikTok.

Tras el asesinado y las investigaciones de las autoridades, en las últimas horas surgió una nueva versión que relaciona a un familiar de la víctima como el autor intelectual del crimen.

De acuerdo con el medio *Tv Azteca*, testimonios recolectados por los investigadore indicaron que la razón por la que mandaron a matar a Valeria estaría relacionada con disputas económicas y el control de los negocios de la joven de 23 años. Dentro de dichos negocios se encuentra el salón de belleza donde asesinaron a la joven.



¿Quién mandó a matar a Valeria Márquez?

La persona que ahora está señalada es un hombre, quien fue identificado como Armando López, tío de Valeria Márquez y que también era su socio comercial.



Las autoridades investigan el supuesto regalo que iba a recibir Valeria Márquez el día que la asesinaron. Previo a su asesinato, a Valeria se le hizo extraño que alguien le enviara un obsequio y dijo: “A lo mejor me iban a matar ¿Me iban a levantar o qué?”, como si presintiera lo que le iba a suceder.



Se presume que dicho “regalo” fue usado como distracción para que la joven estuviera en su salón de belleza y el sicario llevara a cabo el homicidio.

El periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, entrevistó a una persona cercana a Valeria y a su familia. Esta persona, cuya identidad fue protegida, manifestó que “un familiar mío platicó con a la tía de Valeria a los días que pasó lo de la muerte de ella y la tía de Valeria le comentó a ese familiar que se le hizo muy raro porque ese salón, aunque parecía que estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno. El socio de Valeria era su tío. El tío y el novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ni el tío ni el novio”.

Agregó la informante que “dijo la tía de Valeria que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que ahí dejara las cosas y que no investigara más, porque el tío estuvo involucrado en eso. Creo que el tío se fue de viaje al siguiente día”.

Finalmente, señaló que la familia del papá de Valeria Márquez sí piensa que el tío de la joven fue quien la mandó a asesinar.

