En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Giro en el caso Valeria Márquez y el familiar que sería el cerebro del crimen de la influencer

Giro en el caso Valeria Márquez y el familiar que sería el cerebro del crimen de la influencer

Al parecer, esta personas habría estado interesada en los negocios y propiedades de la creadora de contenido. Una persona cercana a la familia de la víctima dijo de quién se trata.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Giro en el caso Valeria Márquez y el familiar que sería el cerebro del crimen de la influencer
El tío y socio de Valeria estaría detrás del crimen -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad