Impresionantes videos de grave incendio en Barrios Unidos, en Bogotá: fábrica quedó en llamas

Un voraz incendio se registró en la noche de este miércoles 5 de noviembre en el barrio Gaitán, localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá. Las llamas consumieron gran parte de una fábrica de colchones, espumas y suministros de tapicería, ubicada en la Calle 76 con Carrera 53, y generaron una emergencia que movilizó a varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital.

Los primeros reportes de la entidad indicaron que el incendio comenzó sobre las 7:00 p. m., cuando se activaron las alarmas por una densa columna de humo visible desde varias calles cercanas al hecho. A través de sus canales oficiales, Bomberos de Bogotá informó que se trataba de un incendio estructural dentro de una bodega en esa zona industrial y comercial de la capital.

A las 7:46 de la noche, la entidad confirmó que ya se encontraba en el sitio atendiendo la emergencia. “Controlamos un incendio estructural en una bodega, en la Calle 76 con Carrera 53. Situación en desarrollo”, fue el primer mensaje emitido por Bomberos, que de inmediato movilizó a varias máquinas extintoras, equipos de rescate y personal especializado para evitar que las llamas se extendieran a las edificaciones vecinas.



En videos grabados por habitantes del sector y difundidos en redes sociales, se observan las enormes llamaradas que salían del interior del edificio, mientras una espesa nube de humo gris cubría el cielo. Los testigos relataron al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que el fuego se propagó con rapidez, generando temor entre los comerciantes y residentes de las cuadras aledañas, debido a que cerca del lugar funcionan otros talleres y depósitos de muebles, materiales inflamables y tapicería.

#LoÚltimo | Bomberos de Bogotá lograron controlar incendio de gran magnitud en la Calle 76 con Carrera 53, en la localidad de Barrios Unidos. Esto es lo que se sabe.



🚨 Reportamos el control al 100% del incendio, luego de realizar ataque directo y búsqueda primaria, sin reporte de lesionados. Rescatamos un felino, que fue entregado a su propietario.



En las imágenes compartidas en plataformas como X y Facebook, se escuchan sirenas y se ven a los bomberos desplegando mangueras y escaleras para atacar las llamas desde distintos frentes. La magnitud del incendio obligó al cierre temporal de varias vías cercanas, mientras las autoridades coordinaban la evacuación preventiva de los locales próximos.

Minutos después de iniciado el operativo, los bomberos reportaron avances significativos en el control del fuego. A las 7:58 p. m., la institución señaló: “Se encuentra controlado el incidente en un 80%. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa”. Según la información preliminar, el fuego habría iniciado en una zona de almacenamiento, donde se guardaban materiales como espumas, telas y pegantes utilizados en la fabricación de colchones y muebles.

Las labores de extinción se extendieron durante más de dos horas. A las 9:32 de la noche, los bomberos informaron que el incendio había sido controlado completamente. “Reportamos el control al 100% del incendio, luego de realizar ataque directo y búsqueda primaria, sin reporte de lesionados. Rescatamos un felino, que fue entregado a su propietario. A la hora, nuestros equipos se están reacondicionando”, confirmó la entidad en su actualización más reciente.

El operativo contó con la participación de varias estaciones, que trabajaron de manera coordinada para evitar la propagación del fuego a locales vecinos. Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del incidente, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. El único rescate reportado fue el de un gato que se encontraba dentro de la estructura afectada.

Durante la emergencia, el humo se extendió por varias cuadras, afectando la visibilidad y generando alarma entre los transeúntes. En fotografías compartidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos tras la emergencia, se aprecia el estado en el que quedó la estructura: sin techo, con las ventanas destruidas y las paredes ennegrecidas por el humo. Las imágenes confirmaron que el lugar funcionaba como una fábrica de colchones, espumas y accesorios para tapicería.

De acuerdo con los reportes oficiales, el Equipo de Investigación de Incendios asumió la tarea de determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento, no se ha establecido si el fuego se originó por un corto circuito, por una falla en los equipos eléctricos o por una posible reacción derivada del almacenamiento de materiales inflamables. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y realizan las pericias correspondientes en el punto.

Los organismos de emergencia permanecieron en la zona durante varias horas más para realizar labores de enfriamiento y remoción de escombros. Estas tareas buscan evitar que los focos de calor remanentes generen una nueva combustión. También se inspeccionaron las estructuras contiguas para evaluar posibles daños en los muros o techos producto de la alta temperatura.

