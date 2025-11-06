En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Impresionantes videos de grave incendio en Barrios Unidos, en Bogotá: fábrica quedó en llamas

Impresionantes videos de grave incendio en Barrios Unidos, en Bogotá: fábrica quedó en llamas

Una gran columna de humo y grandes llamaradas de fuego alertaron a los residentes de la zona. El Cuerpo de Bomberos de la capital se trasladó al punto y controló la conflagración. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de nov, 2025
Se registra un incendio estructural
BOMBEROS DE BOGOTA/ REDES SOCIALES

