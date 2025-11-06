Registraduría rechaza recolección de firmas de Daniel Quintero para inscribir su candidatura

La Registraduría Nacional, por medio de la Resolución 13881 del 6 de noviembre de 2025, decidió rechazar la recolección de firmas propuesta por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que buscaba inscribir su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2026, luego de que se retiró de la consulta del Pacto Histórico, en la cual resultó ganador Iván Cepeda.

El organismo dijo que el registro era jurídicamente inviable, debido a que "no recibió, antes de la realización de la consulta, comunicación alguna de los partidos que convocaron la consulta, sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle". En ese sentido, según el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, quienes han participado como precandidatos quedan inhabilitados para inscribirse "como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas".

La Registraduría añadió que "respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida, generaría un proceso inútil y costoso al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de la ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente".



Luego de que se conoció la decisión, Quintero, quien había dicho que el slogan de su campaña era 'Reset Total Contra el Narco y los Corruptos', reaccionó en sus redes sociales y escribió: "No quieren que reseteemos la política pero la vamos a resetear. No mas narcos ni corruptos".

