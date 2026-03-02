Primera semana de marzo seguirá con lluvias en buena parte de Colombia, según Ideam

Un reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé cómo será el clima en Colombia y Bogotá entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo de 2026. A nivel general, la entidad espera un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en varias regiones del país. El pronóstico indica que las lluvias tendrán presencia en regiones como la Andina, Pacífica, Caribe, Amazonia e Insular, aunque con variaciones en intensidad y cobertura según el día.

Por ejemplo, para lo que queda de este lunes 2 de marzo, las precipitaciones se concentran en buena parte de la región Andina. Departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca reportarán lluvias de variada intensidad durante el transcurso del día. También se prevén acumulados importantes en el Eje Cafetero, particularmente en Caldas, Risaralda y Quindío.

En el sur de la región Caribe se esperan lluvias, mientras que en sectores de la Orinoquía y otras zonas del Caribe las condiciones serán más secas, con eventos aislados y de menor intensidad. En la Amazonia, especialmente en Putumayo y Caquetá, continuará la actividad lluviosa con registros moderados a fuertes.



Primera semana de marzo seguirá con lluvias en buena parte de Colombia

"Para esta semana se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, especialmente los días 3, 4 y 5 de marzo. Con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Insular, Pacífica, Andina y Amazonia. Se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe y sectores del oriente, centro y suroccidente del mar caribe colombiano", se lee en un primer momento en el comunicado de la entidad.



En el caso de Bogotá, el informe señala probabilidad de lluvias durante las tardes, sobre todo en sectores del norte y occidente de la ciudad. "La temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C".



Clima para el martes 3 de marzo

Para el martes 3 de marzo se proyecta un fortalecimiento de los sistemas nubosos en el centro y norte del país. Las lluvias podrían intensificarse en áreas del golfo de Urabá, así como en Antioquia y Córdoba. En departamentos del sur de la región Caribe también se anticipan precipitaciones.



En el interior, Tolima, Huila y nuevamente los departamentos del Eje Cafetero mantendrán condiciones húmedas durante buena parte del día. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias moderadas y ráfagas de viento. Además, se espera un incremento en la velocidad de los vientos en las costas de la región Caribe y en sectores del mar Caribe colombiano.



Clima para el miércoles 4 de marzo

El miércoles 4 de marzo se perfila como uno de los días con mayor cobertura de lluvias en la semana. Se prevén precipitaciones en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Desde el Chocó hasta Norte de Santander y Santander podrían registrarse lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas.

La región Amazónica continuará bajo condiciones húmedas, con especial incidencia en Amazonas y Vaupés. En departamentos de la Orinoquía como Meta y Vichada se proyecta un aumento en la nubosidad y mayor probabilidad de lloviznas frente a jornadas anteriores.



Clima para el jueves 5 de marzo

Para el jueves 5 de marzo persistirán las condiciones nubladas en gran parte del país. Las lluvias se mantendrán en la región Pacífica, donde departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían presentar acumulados importantes. También se prevén precipitaciones en el piedemonte amazónico.

En la región Andina central las lluvias serían intermitentes, principalmente durante la tarde y la noche. En el Caribe se anticipa una leve reducción frente al miércoles, aunque departamentos como Magdalena y Bolívar seguirán registrando precipitaciones, especialmente en el sur de sus territorios.



Clima para el viernes 6 de marzo

Hacia el viernes 6 de marzo, el pronóstico señala que las lluvias más persistentes se concentrarán en el sur del país. Amazonas y Caquetá figuran entre las zonas con mayor probabilidad de acumulados significativos, junto con sectores del sur de la región Pacífica. En el norte y centro del territorio se prevén chubascos dispersos, alternados con periodos secos.

El piedemonte llanero y áreas de la Orinoquía podrían cerrar la semana con un aumento en la actividad de lluvias, lo que generaría una distribución más extendida de la humedad en comparación con el inicio del periodo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co