Prepárese: Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá este 13 y 14 de octubre en siete localidades

¡Aliste los baldes! La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB - ESP) programó obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución desde el 10 hasta el 14 de noviembre de 2025. Estos trabajos buscan garantizar el suministro continuo de agua a los usuarios y minimizar futuras afectaciones por daños mayores en las tuberías. Sin embargo, muchas personas deben tener en cuenta estas novedades para poder programarse y no contar con percances a la hora de salir hacia sus trabajos o universidades.

Como tradicionalmente ocurre, el Acueducto suele enunciar cuáles serán los barrios afectados por estos cortes de agua durante la semana y también dio a conocer cúales son los puntos de abastecimiento a los que podrán llegar los ciudadanos que requiran del recurso hídrico. Las localidades afectadas para esta semana son Suba, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Soacha, Engativá y Usaquén.

A continuación, se detalla la programación de las suspensiones temporales del servicio para el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre de 2025:



Jueves 13 de noviembre de 2025

El jueves 13 de noviembre, varias localidades, incluyendo Suba, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Soacha, tendrán suspensiones del servicio.



Localidad Barrios Lugar del Corte (Límites) Inicio y Duración Tipo de Trabajo Suba Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167. 10:00 a.m. / 24 horas. Empates redes acueducto. Suba Prado Veraniego Sur, Canódromo De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129. 8:00 a.m. / 24 horas. Mantenimiento preventivo. Kennedy Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72. 8:00 a.m. / 24 horas. Empates redes acueducto. Kennedy Provivienda Oriental De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D. 7:00 a.m. / 27 horas. Empates redes acueducto. Puente Aranda El Remanso De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50. 7:00 a.m. / 27 horas. Empates redes acueducto. Rafael Uribe Uribe Marruecos, Molinos, Puerto Rico De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur. 10:00 a.m. / 24 horas. Mantenimiento preventivo. Soacha Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina y Villa La Esperanza. Los límites incluyen: De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19; De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª; De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16; y De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8. 10:00 a.m. / 24 horas. Mantenimiento preventivo.

Viernes 14 de noviembre de 2025

El viernes 14 de noviembre, las suspensiones están programadas en las localidades de Engativá y Usaquén.



Localidad Barrios Lugar del Corte (Límites) Inicio y Duración Tipo de Trabajo Engativá Normandía De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70. 9:00 a.m. / 24 horas. Desvío y empates redes acueducto. Usaquén Cedro Salazar De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153. 8:00 a.m. / 24 horas. Mantenimiento preventivo.

Recomendaciones para los usuarios

Para mitigar el impacto de la suspensión del servicio, la EAAB recomienda a los usuarios:



Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que inicie el corte de agua.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, dando prioridad al lavado de manos y a la preparación de alimentos.

La EAAB facilitará el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

