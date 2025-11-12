Prepárese: Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá este 13 y 14 de octubre en siete localidades

Publicidad
¡Aliste los baldes! La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB - ESP) programó obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución desde el 10 hasta el 14 de noviembre de 2025. Estos trabajos buscan garantizar el suministro continuo de agua a los usuarios y minimizar futuras afectaciones por daños mayores en las tuberías. Sin embargo, muchas personas deben tener en cuenta estas novedades para poder programarse y no contar con percances a la hora de salir hacia sus trabajos o universidades.
Como tradicionalmente ocurre, el Acueducto suele enunciar cuáles serán los barrios afectados por estos cortes de agua durante la semana y también dio a conocer cúales son los puntos de abastecimiento a los que podrán llegar los ciudadanos que requiran del recurso hídrico. Las localidades afectadas para esta semana son Suba, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Soacha, Engativá y Usaquén.
A continuación, se detalla la programación de las suspensiones temporales del servicio para el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre de 2025:
El jueves 13 de noviembre, varias localidades, incluyendo Suba, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Soacha, tendrán suspensiones del servicio.
|Localidad
|Barrios
|Lugar del Corte (Límites)
|Inicio y Duración
|Tipo de Trabajo
|Suba
|Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan
|De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167.
|10:00 a.m. / 24 horas.
|Empates redes acueducto.
|Suba
|Prado Veraniego Sur, Canódromo
|De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.
|8:00 a.m. / 24 horas.
|Mantenimiento preventivo.
|Kennedy
|Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
|De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.
|8:00 a.m. / 24 horas.
|Empates redes acueducto.
|Kennedy
|Provivienda Oriental
|De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.
|7:00 a.m. / 27 horas.
|Empates redes acueducto.
|Puente Aranda
|El Remanso
|De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.
|7:00 a.m. / 27 horas.
|Empates redes acueducto.
|Rafael Uribe Uribe
|Marruecos, Molinos, Puerto Rico
|De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur.
|10:00 a.m. / 24 horas.
|Mantenimiento preventivo.
|Soacha
|Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina y Villa La Esperanza.
|Los límites incluyen: De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19; De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª; De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16; y De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8.
|10:00 a.m. / 24 horas.
|Mantenimiento preventivo.
El viernes 14 de noviembre, las suspensiones están programadas en las localidades de Engativá y Usaquén.
|Localidad
|Barrios
|Lugar del Corte (Límites)
|Inicio y Duración
|Tipo de Trabajo
|Engativá
|Normandía
|De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70.
|9:00 a.m. / 24 horas.
|Desvío y empates redes acueducto.
|Usaquén
|Cedro Salazar
|De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153.
|8:00 a.m. / 24 horas.
|Mantenimiento preventivo.
Para mitigar el impacto de la suspensión del servicio, la EAAB recomienda a los usuarios:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO