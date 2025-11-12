En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Prepárese: Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá este 13 y 14 de octubre en siete localidades

Prepárese: Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá este 13 y 14 de octubre en siete localidades

Bogotá contará con varios cortes de agua durante los próximos días. Tome nota y tenga en cuenta las recomendaciones del Acueducto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Cortes de agua en Bogotá
Cortes de agua en Bogotá. -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad