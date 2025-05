Primer día del paro nacional en Colombia termina con disturbios y bloqueos en Bogotá: balance

Con más de dos millones de usuarios afectados en TransMilenio ydisturbios en varios puntos de Bogotá, este miércoles 28 de mayo concluyó el primer día del paro nacional convocado por las centrales obreras para defender la reforma laboral y la consulta popular que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la marcha hasta la Plaza de Bolívar transcurrió con normalidad, en la tarde iniciarion varios enfrentamientos entre encapuchados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Undmo).

En los barrios Santa Librada y Yomasa, de Usme, hubo enfrentamientos entre ciudadanos y la fuerza pública. Asimismo, en inmediaciones del portal de las Américas, se estaban lanzando gases lacrimógenos y objetos incendiarios, causando que las personas que caminaban a sus casas tuvieran que correr para estar seguras, como se evidencia en videos publicados en redes sociales. Otro punto afectado fue la avenida Cali con Suba, donde sujetos inescrupulosos dañaron los semáforos y generaron desmanes.

Hacia las 10 de la noche, aún persistían bloqueos en cuatro puntos, según la Secretaría de Movilidad: Avenida Cali con Avenida Suba, avenida Caracas con Calle 78B sur, avenida Cali con Calle 46 sur y la calle 139 con Transversal 127 - CAI Gaitana. Además, en la troncal Américas había tres estaciones sin servicio (Tv. 86, Biblioteca Tintal y Portal Américas), y en Suba y Usme las rutas alimentadoras tenían retrasos porque los encapuchados bloqueaban las vías.

"Se dedicaron, no a protestar, sino a bloquear": Galán

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Distrito trabajó en conjunto con los gestores de convivencia y de diálogo, pero en los puntos donde se agotaron los recursos para llegar a un acuerdo, se activó la fuerza pública. "Hubo una marcha del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar que se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente, pero desde muy temprano, en varios puntos de Bogotá, hubo grupos que se dedicaron, no a protestar, sino a bloquear y a afectar los derechos de los ciudadanos, impidiéndoles su desplazamiento", aseguró.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, resaltó que en inmediaciones de la Universidad Nacional se registro la agresión a un transeúnte, quien fue rescatado por los gestores de convivencia. "Le tiraron una tinta que lo afectó a él y al funcionario, y les generó picazón en el rostro", explicó en Noticias Caracol en vivo.

El alcalde, por otro lado, indicó que para las movilizaciones, que continúan este jueves 29 de mayo, se cuenta con 700 gestores, tanto de convivencia como de diálogo, y 1.200 efectivos de la Policía, incluyendo a los uniformados del Undmo, para garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos. El Distrito, asimismo, recomienda que las personas monitoreen los canales oficiales y planeen sus viajes con anticipación.

Vecinos se enfrentaron a encapuchados en el barrio Verbenal

Un grupo de vecinos del barrio Verbenal en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, sacaron a los encapuchados y apagaron la barricada que habían creado. Una mujer, conocida como doña Yaneth, fue la protagonista de la jornada, pues confrontó a los sujetos y luego afirmó lo siguiente a un uniformado de la Policía: "Son unos desadaptados, y les digo yo a ellos: 'Quien de ustedes tiene esposa, hijos'. No podemos permitir que nos vandalicen el barrio, que nos sigan molestando. Yo siempre he sido entregada con todo el mundo en mi barrio. Ustedes tienen que proteger la vida de un ser humano, si no lo hacen los destituyen".

Las autoridades le agradecieron por su valentía y le dijeron que el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le envió un saludo especial. Por otro lado, con gritos como "váyanse de acá", "¿no tienen papá?", los sujetos se fueron del lugar. Los vecinos apagaron el fuego que habían encendido para evitar el paso de la ciudadanía y de los uniformados. "La gente hoy en varios puntos rechazó los bloqueos y precisamente se expresó contra los que estaban bloqueando", añadió el alcalde Galán.

