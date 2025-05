Vecinos de barrio Verbenal sacaron a encapuchados durante el paro nacional en Bogotá: "Desadaptados"

"No podemos permitir que nos vandalicen el barrio, que nos sigan molestando". Ese fue el llamado de una mujer de la comunidad del barrio Verbenal en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, donde los vecinos sacaron a los encapuchados y apagaron la barricada que habían creado, en medio del paro nacionalque se lleva a cabo entre el 28 y 29 de mayo, convocado por las centrales obreras y otros grupos sindicales en apoyo a la reforma laboral planteada por el gobierno de Gustavo Petro.

En varios videos conocidos por Noticias Caracol se ve que la comunidad rodeó a los encapuchados y les gritó que se retiraran. Con gritos como "váyanse de acá", "¿no tienen papá?", los sujetos se fueron del lugar. Los vecinos apagaron el fuego que habían encendido para evitar el paso de la ciudadanía y de la Policía.

Una mujer fue protagonista en este acto valiente, pues se ve que se acercó a los sujetos y les pidió que se fueran del barrio. Luego, en conversación con un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo: "Son unos desadaptados, y les digo yo a ellos: 'Quien de ustedes tiene esposa, hijos'. No podemos permitir que nos vandalicen el barrio, que nos sigan molestando. Yo siempre he sido entregada con todo el mundo en mi barrio. Ustedes tienen que proteger la vida de un ser humano, si no lo hacen los destituyen".

El uniformado le agradeció por su valentía y le dijo que el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le envió un saludo especial. En el barrio, por otro lado, la ciudadanía está cansada de las agresiones de vándalos que apoyan el crimen local por lo que la unión entre ciudadanía y la Policía hoy le cerró el espacio a los delincuentes. Según las autoridades, cinco presuntos criminales fueron enviados a un Centro de Traslado por Protección (CTP), que es un espacio físico ordenado por la Ley 1801 de 2016, al cual se trasladan aquellas personas que pueden poner en riesgo su vida, su integridad o la de terceros.



Disturbios en diversas zonas de Bogotá en medio del paro nacional

A lo largo del día, se presentaron varios disturbios por parte de encapuchados, sobre todo en la localidad de Usme, las inmediaciones de la Universidad Nacional y el portal Banderas, sobre la avenida de las Américas. Aunque la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) tuvo que intervenir en ocasiones, los gestores de convivencia y la disuasión por parte de la Policía fueron claves.

"Hubo una marcha del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar que se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente, pero desde muy temprano, en varios puntos de Bogotá, hubo grupos que se dedicaron, no a protestar, sino a bloquear y a afectar los derechos de los ciudadanos, impidiéndoles su desplazamiento", indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en un video subido a su cuenta de X.

Disturbios en Usme por paro nacional. Redes sociales

Los bloqueos perjudicaron la operación de TransMilenio, pues algunas troncales se mantuvieron cerradas, llegando a afectar a más de 1,5 millones de usuarios. Algunos de ellos tuvieron que bajarse de los buses y caminar hasta sus casas. En la calle 26, por ejemplo, se reportó la agresión de un ciudadano, quien fue rescatado por los Gestores de Convivencia tras ser atacado por un grupo aislado, en inmediaciones de la Universidad Nacional.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, dijo en Noticias Caracol en vivo que un transeúnte fue atacado cuando iba pasando por la zona y le "tiraron una tinta que le afectó y generó picazón en el rostro".

