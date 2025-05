Benedetti dice que si pasa la reforma laboral, "se podría pensar" en no hacer la consulta popular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que si la reforma laboral llega a ser aprobada por el Congreso de la Republica, "se podría pensar" en no hacer la consulta popular. No obstante, recalcó que se trata de "un futuro hipotético muy lejano", ya que al Gobierno Nacional "siempre le ha ido mal con el Congreso de la República porque han hundido todas las reformas sociales". Dijo además que, aunque la reforma laboral, ya fue aprobada por la Comisión IV del Senado, le queda "la etapa más difícil" que es la Plenaria.

En la tarde de este martes 27 de mayo, mientras se discutía la reforma en la Comisión IV, Benedetti mencionó que el Gobierno convocaría la consulta popular por decreto si el Senado "no se pronuncia" antes del 1 de junio. Aseguró que habrían supuestas inconsistencias en la votación del pasado 14 de mayo, cuando se hundió la consulta en Plenaria, debido a que "no se leyó" la ponencia antes de que los congresistas iniciaran a votar. "El artículo 125 La Ley Quinta de 1992 dice que se debe leer todo lo que se vota, entonces a mí me pueden dar un papel diciendo votamos esto, pero no se leyó con anterioridad a la votación", explicó el ministro en Noticias Caracol en vivo.

Tras sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro, durante un consejo de ministros, indicó que "aún si se aprobase un buen texto en la Comisión IV, queda la Plenaria del Senado, queda la conciliación, y ya sabemos que nos hacen trampas, sobre todo cuando las cosas pasan a manos del presidente del Senado". Cabe recordar que la reforma laboral se había hundido en el Senado, razón por la cual el Gobierno decidió radicar una consulta popular para que fuera la ciudadanía la que decidiera sobre el proyecto, iniciativa que tampoco pasó en el Congreso, corporación que revivió la reforma.



Presidente del Senado, Efraín Cepeda, le respondió a Benedetti



Por medio de sus redes sociales, el presidente del Senado Efraín Cepeda indicó que la consulta popular se hundió "mediante una votación legal y válida", y que las declaraciones de Benedetti "representar un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial". Indicó que, si el Gobierno Nacional no está de acuerdo con la legalidad de la votación, puede acudir a la rama judicial, más no expedirla por decreto.

También, dijo que si el Gobierno decide expedir el decreto sobre la consulta, acudirá al Consejo de Estado. "Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo", añadió.

