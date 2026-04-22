Las fallas que encontró Aerocivil en incidente que involucró helicóptero del Ejército en El Dorado

La Aeronáutica Civil publicó este miércoles el informe final de lo que ocurrió con el helicóptero del Ejército Nacional que cruzó el espacio aéreo del Aeropuerto El Dorado sin autorización previa, poniendo en riesgo la seguridad. El hecho se registró el 13 de marzo de 2026, cuando la aeronave, la cual tenía cuatro personas a bordo y venía desde Neiva, se aproximó a la pista 14L, donde se encontraba otro avión comercial.

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La Aerocivil concluyó que hubo fallas en las comunicaciones, entre ellas, la "comprensión" del destino final del helicóptero, que era la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC) en Bogotá, no el Aeropuerto El Dorado, como se evidenció en una llamada:



A las 07:22:03, la tripulación efectuó llamado al ATC Neiva: “…Procederé ehhh, vuelo estatus State… en orden público dos, de Neiva Bogotá…”.

El ATC Neiva respondió: “…Entiendo, procede al Doradooo, Capitán, correcto?...”

La tripulación respondió al ATC: “…Escuela Militar de Cadetes señor…”.

Después de esta respuesta, a las 07:22:41 h, el ATC Neiva respondió a la tripulación: “…Recibido, al Dorado procederá…”.

En el informe se especificó que hubo una "ausencia de especificación estandarizada del destino a un lugar que no correspondía a un aeródromo/helipuerto, lo que incrementó la probabilidad de interpretación como aeropuerto". También, se determinó que faltó detallar con exactitud el plan de vuelo por parte del Controlador Aéreo. Lo anterior "derivó en una interpretación distinta por parte del ATC de Neiva (helicóptero) y en adelante a lo largo de la ruta".



El documento mencionó que el Controlador, aún sin haber tenido el primer contacto con la aeronave, "consideró que el aterrizaje del helicóptero sería en una cancha de fútbol ubicada en una zona militar dentro del aeródromo, lo cual favoreció la emisión de instrucciones y la consecuente interpretación de las mismas por parte de la tripulación, lo que hizo que la aeronave se acercara a áreas críticas".



Además, se evidenció que hay una "carencia de designadores o indicadores" sobre sitios específicos para que helicópteros civiles o militares puedan operar en el sector del aeródromo de Bogotá y sus inmediaciones. Tampoco hay un procedimiento establecido "para cruces de trayectoria por helicópteros, generando autorizaciones por parte de los Controladores, basadas en un criterio momentáneo, no en procedimientos escritos, lo que eleva el riesgo de incursión en áreas críticas".

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Finalmente, la aeronave del Ejército continuó el vuelo abandonando el área del Aeropuerto El Dorado y continuando hacia la ciudad, para efectuar el aterrizaje en su destino planificado, que era la Escuela Militar de Cadetes. No se registró "la ejecución de maniobras evasivas por parte de las aeronaves involucradas". Asimismo, no se reportaron daños en la aeronave ni lesiones a personas.

LAURA VALENTINA MERCADO

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