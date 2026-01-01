Durante fiestas de fin de año en Colombia se reportaron 285 quemados con pólvora

Diciembre de 2025 y el comienzo de enero de 2026 vuelven a dejar una cifra preocupante de quemados en Colombia por el uso irresponsable de pólvora, especialmente durante las noches de Navidad y Año Nuevo.

Al cierre de las festividades decembrinas, los casos de personas quemadas con pólvora siguen subiendo, ya que, según un informe del Instituto Nacional de Salud (INS), hay 1.313 casos de lesionados por juegos pirotécnicos en todo el territorio nacional, la mayoría por manipulación directa de estos elementos, lo que evidencia que las campañas de prevención siguen sin ser suficientes. (Lea también: Policía incautó 80 kilos de pólvora en Kennedy)



¿En qué ciudades hay más casos?

En la noche del 31 de diciembre de 2025 hubo cifras altas de quemados en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Ibagué y Medellín.

La cifra de los menores de edad es crítica, con 403 casos de niños y niñas quemados o con alguna lesión, de los cuales 49 estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez.



Las cinco ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que sigue encabezando la lista con 173 casos; Nariño, que subió con 125 afectados; Bogotá, con 101 casos; Norte de Santander, con 82, y Cauca, con 71.



Solo entre las 2 de la tarde del miércoles y las 8 de la mañana del jueves se reportaron 285 lesionados con pólvora.

En Bogotá, la Secretaría de Salud dijo que el acumulado de quemados durante todas las fiestas ya llega a 101, con 7 casos nuevos, dos de ellos menores de edad.

La entidad aseguró que “un solo caso es absolutamente inaceptable, considerando que muchos de estos casos dejan lesiones no solo físicas, sino secuelas de por vida”.



¿De qué tipo son las lesiones de los quemados con pólvora?

La Secretaría detalló que 25 de los quemados son menores de edad, 41 eran personas que ni siquiera estaban manipulando pólvora, 13 sufrieron lesiones oculares y 7 tuvieron que ser amputadas.

Los reportes indican que el principal tipo de lesión es la quemadura, con un 89,3% de los casos, en su mayoría de primer y segundo grado.

Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes, con un 30%.

Además, se sumó un caso más de una persona intoxicada por fósforo blanco, llegando a siete personas afectadas por esta causa.

El llamado de las autoridades es a que las personas que estén lesionadas o con alguna quemadura acudan a los centros de salud para recibir atención especializada.

