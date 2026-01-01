En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Durante fiestas de fin de año en Colombia se reportaron 285 quemados con pólvora

Durante fiestas de fin de año en Colombia se reportaron 285 quemados con pólvora

En Bogotá se han registrado 101 casos en la época decembrina, 25 de los cuales son menores de edad y 41 eran personas que ni siquiera estaban manipulando pólvora.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Quemados en Colombia por fiestas de fin de año llegaron a cerca de 300
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad