Policía incautó 80 kilos de pólvora en Kennedy: ¿cuántos quemados se han reportado en Bogotá?

Con el propósito de garantizar la seguridad durante las festividades decembrinas, las autoridades de la capital lograron la incautación de 80 kilos de pólvora en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Patio Bonito. El operativo se desarrolló bajo la estrategia integral ‘Plan Navidad’ y en este fueron intervenidos sectores críticos en los barrios Bellavista, Palmitas, Las Brisas, Patio Bonito y Dindalito.

La labor fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). Durante la jornada, realizada el pasado lunes, se decomisó una amplia variedad de artículos pirotécnicos, entre los que se encontraban bengalas, voladores, mariposas, volcanes, tortas, chispitas, cebollitas y totes, los cuales estaban listos para su comercialización irregular.

La alcaldesa Local de Kennedy, Karla Marín Ospina, enfatizó que dicho material explosivo representaba un riesgo inminente para la comunidad, e hizo una invitación proteger a los menores de edad. “El llamado a la ciudadanía es a evitar el uso y la comercialización de la misma”. Además de la incautación, las autoridades aplicaron medidas correctivas a tres establecimientos, ordenando la suspensión temporal de su actividad por tres días, y lograron recuperar 15 metros de espacio público que, según indicó la Alcaldía Mayor, eran ocupados indebidamente para el comercio informal.



El Distrito invitó a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de venta ilegal de pólvora a través de sus canales oficiales.



Reporte de quemados en Bogotá

Según el último boletín oficial de la Alcaldía de Bogotá, con corte a las 2:00 p. m. del 24 de diciembre, en la capital se reportaron 54 personas lesionadas por el uso de pólvora en lo corrido del año, lo que evidencia la persistencia de prácticas peligrosas pese a los llamados de prevención de las autoridades.



El reporte de víctimas indica que tanto a la población infantil como a la adulta se vio afectada. De la cifra total reportada, 12 son menores de nedad mientras que los otros 42 son adultos que también resultaron afectados por accidentes relacionados con artefactos explosivos.

¿Cuáles son las lesiones más comunes por pólvora y por qué es mejor evitar su manipulación?

Aunque en estas fechas especiales la pólvora suele tomar protagonismo en las calles y reuniones familiares, se recomienda evitar su uso para prevenir accidentes. Según el Hospital Manuel Uribe Ángel, las lesiones más comunes por este tipo de artefactos explosivos son quemaduras en manos, ojos y cara, e incluso, en ocasiones estas resultan en amputaciones de dedos, intoxicación por inhalación de humo y daño auditivo.

Además, no solo los seres humanos se pueden ver gravemente afectados, las mascotas también pueden ser víctimas de la manipulación de pólvora, pues pueden sufrir de mucho estrés, pánico, desorientación por su sensibilidad auditiva y sensorial. De igual manera, el fuerte ruido que esta provoca puede hacer que huyan de sus hogares, se lesionen o se pierdan.

