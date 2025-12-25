En vivo
COLOMBIA  / Policía incautó 80 kilos de pólvora en Kennedy: ¿cuántos quemados se han reportado en Bogotá?

Policía incautó 80 kilos de pólvora en Kennedy: ¿cuántos quemados se han reportado en Bogotá?

La incautación se desarrolló bajo la estrategia 'Plan Navidad', la cual tiene el propósito de garantizar la seguridad en las fiestas de fin de año. Adicionalmente, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer cuántas personas han resultado lesionadas por pólvora en lo corrido del año. Entérese.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 25 de dic, 2025
Autoridades incautaron gran cantidad de pólvora en Bogotá.jpg
Autoridades incautaron gran cantidad de pólvora en Bogotá
Tomadas de las redes sociales de la Alcaldía Local de Kennedy

