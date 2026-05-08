¿Quién estaba en la casa desde donde cayó niño de dos años en Bogotá? Esto dijeron los vecinos

La comunidad en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba de Bogotá, está conmocionada por la caída de un menor de dos años del cuarto piso de una vivienda. El niño fue rescatado por los vecinos, quienes hicieron una improvisada malla de brazos y manos para amortiguar la caída.



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El suceso ocurrió hacia las 9:30 de la noche del pasado jueves, 7 de mayo. Al ver al niño colgando en el aire, los presentes decidieron intervenir: "Cuando la gente empezó a gritar, el niño estaba colgado. El niño también empezó a gritar y ya de la misma fuerza de la cabecita se lanzó", contó una de las testigos. En video quedó captado cómo el menor cayó desde el cuarto piso.

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"Para mí fue que al niño lo colocaron ahí porque cuando yo me di cuenta y cuando estaba gritando el señor fue de la nada. Y es que es un muro tan grande (...) es muy alto, demasiado alto para que el niño se hubiera puesto ahí en en la terraza", agregó otra de las mujeres presentes en la escena.

Sobre la salud del menor, se conoció que tuvo algunos impactos en su cabeza, pero por fortuna nada de gravedad. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que fue llevado a un centro médico para evaluar las afectaciones.



La mujer que estaba en la casa, según los testigos

Los vecinos dijeron en conversación con Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, que en medio de la emergencia se asomó una mujer al balcón: "La mamá se asoma antes por la terraza y hace así (se asoma) a regañarnos. (...) Lo que hace es asomarse y deja que el niño se caiga".



Otra vecina, asimismo, mencionó que la comunidad empezó a golpear la puerta de la vivienda, sin tener una respuesta: "Lo que hicieron fue empezar como a a gritar y a golpear la puerta para que alguien saliera y pues cogiera al niño. Nadie les abrió, nadie dijo nada". Cuando lograron rescatar al niño, las personas presentes comentaron que en la vivienda "apareció una señora como si nada".



Los uniformados de la Policía de la localidad de Suba, a través de la unidad de Infancia y Adolescencia, dejaron al menor a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que haga las investigaciones correspondientes sobre los responsables del niño.

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*Con reportería de Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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