Ladrones se vistieron de policías y robaron joyería en centro de Bogotá: dueño gravemente herido

Comerciantes y residentes están preocupados por la inseguridad en Bogotá luego de dos hechos ocurridos en diferentes puntos de la capital durante las últimas horas. El caso más grave se registró en el centro de la ciudad, donde un grupo de delincuentes ingresó a una joyería haciéndose pasar por integrantes de la Policía y terminó dejando al propietario del negocio gravemente herido.

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El robo ocurrió sobre la carrera cécima con calle novena, una zona altamente transitada y ubicada a pocos metros de entidades oficiales, estaciones policiales y edificios históricos del centro de Bogotá. De acuerdo con las víctimas y testigos, tres hombres llegaron al establecimiento usando chaquetas similares a las utilizadas por unidades de investigación de la Policía.

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Según relataron comerciantes del sector, los delincuentes aseguraron que iban a realizar un allanamiento como supuesto control de la Sijin. Mientras uno de ellos ingresó directamente al local, los otros permanecieron en la parte externa intimidando a quienes se encontraban cerca para evitar que intervinieran o alertaran a las autoridades. "Llegan tres tipos, uno de ellos salta la la vitrina, entra por una de las ventanas. Los otros dos desde afuera lo ammedrantan, lo golpean. El de adentro es el que coge toda la mercancía", indicó una familiar del comerciante que resultó herido.



¿Qué se sabe del dueño del local que hirieron delincuentes?

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que uno de los hombres entra violentamente a la joyería y comienza a golpear al propietario. Durante el asalto, el comerciante recibió un disparo que le causó heridas de gravedad. Su familia confirmó que permanece bajo atención médica especializada y que su estado de salud es delicado debido a las lesiones sufridas.



La esposa de la víctima aseguró que el proyectil comprometió varios órganos y que actualmente el hombre permanece sedado en un centro asistencial. Además del disparo, también habría recibido golpes durante el ataque. "Mi esposo en estos momentos está en estado bastante delicado. La bala le afectó varios órganos, está en sedación, con tubo, y tiene varios golpes en la cabeza", agregó la mujer.

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Mientras esto ocurría dentro del establecimiento, otro de los delincuentes esperaba afuera para recibir una maleta con las joyas y otros elementos de valor. Las autoridades estiman que el monto robado supera los 100 millones de pesos en oro y mercancía.



Uno de los asaltantes también resultó herido

En medio del asalto, uno de los ladrones también resultó herido. Testigos señalaron que, al parecer, una bala habría rebotado contra uno de los vidrios de seguridad del local y terminó lesionándolo. A pesar de eso, el grupo logró escapar del sitio.

Videos conocidos por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol muestran cómo el delincuente herido fue ayudado por sus cómplices hasta una motocicleta que los esperaba sobre la carrera décima. Posteriormente huyeron del lugar antes de que llegaran más unidades policiales.

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La esposa de la víctima también cuestionó la reacción de las autoridades debido a que, según indicó, cerca del lugar del robo hay presencia permanente de policías y organismos de seguridad. "Fácilmente los hubieran podido atrapar porque esta calle es muy concurrida de carros, de personas. Como para que se vuelen, la verdad, es porque no quisieron hacer nada. Pusieron mil excusas"



Otro robo quedó registrado en video en Ciudad Bolívar

Horas después de este robo, otro hecho delictivo quedó registrado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Allí, cámaras de seguridad captaron una modalidad utilizada por delincuentes para hurtar motocicletas estacionadas frente a viviendas.

En las imágenes se observa cómo un taxi llega hasta una calle residencial y, segundos después, un hombre desciende del vehículo con un casco en la mano. El sujeto se acerca rápidamente a una motocicleta estacionada e intenta encenderla para llevársela.

De acuerdo con las víctimas, el delincuente logró arrancar la motocicleta y avanzó varias cuadras. Sin embargo, el vehículo presentó fallas mecánicas y terminó apagándose, obligando al ladrón a abandonarlo metros más adelante.

Después de dejar la motocicleta, el hombre regresó caminando hasta el taxi que lo acompañaba y escapó del sector junto a sus cómplices. Residentes de la zona denunciaron que este tipo de robos se ha vuelto frecuente y pidieron mayor presencia policial en los barrios residenciales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co