Temblor de magnitud 4,6 se registró en Chocó durante la mañana de este sábado 19 de septiembre

Un temblor de magnitud 4,6 se registró durante la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó, y ocurrió a las 8:44 a.m. Según la información publicada por la entidad, el evento fue clasificado como superficial.

El reporte del Servicio Geológico Colombiano también señaló los municipios más cercanos al lugar donde se originó el evento. Sipí, también en Chocó, se encuentra a aproximadamente 21 kilómetros del punto reportado. Le siguen Nóvita, a 53 kilómetros, y El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, a unos 58 kilómetros.

De acuerdo con los reportes publicados por usuarios en redes sociales, el movimiento sísmico también habría sido sentido en ciudades y municipios como Cali, Buenaventura, Popayán, Palmira y Yumbo. Asimismo, algunas personas reportaron haberlo percibido de manera leve en Pereira, Armenia, Dosquebradas y otras zonas del Eje Cafetero.



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