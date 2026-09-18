TransMiCable de San Cristóbal entra en recta final: revelan cuándo comenzaría a operar

El panorama urbano de la localidad de San Cristóbal comenzó a transformarse de manera definitiva con el inicio formal de las pruebas operativas del sistema TransMiCable. Este hito representa una de las noticias más significativas para miles de habitantes del sur de la capital colombiana, quienes en un futuro muy cercano verán reconfigurada su rutina diaria de transporte.



TransMiCable de San Cristóbal ya inició pruebas

Durante la jornada de apertura de los ensayos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), verificaron en terreno los avances de una infraestructura que ya alcanza el 94% de ejecución total en sus obras. El arranque de estas pruebas marca el inicio de la cuenta regresiva para la entrada en servicio comercial del sistema, la cual se prevé entre los meses de diciembre y enero próximos. Esta fase técnica previa resulta fundamental para ajustar todos los detalles operativos antes de que la comunidad pueda abordar diariamente las cabinas.

Según los cronogramas institucionales, durante esta misma semana el IDU realizará la entrega formal de la obra a la empresa TransMilenio, entidad que asumirá la instalación de los equipos de recaudo, la instrumentación de operación y los demás componentes indispensables para la puesta en marcha definitiva.



Viajes pasarán de 55 minutos a solo 10 minutos

El beneficio más directo para los usuarios de San Cristóbal se traducirá en una drástica optimización de sus tiempos de desplazamiento diario. De acuerdo con los datos entregados durante la supervisión técnica, los trayectos que anteriormente tomaban alrededor de 55 minutos por vía terrestre pasarán a realizarse en tan solo 10 minutos a través del sistema aéreo. Esta mejora sustancial representa un ahorro del 75% al 80% del tiempo que habitualmente empleaban los ciudadanos para movilizarse.

Este avance no funciona de manera aislada dentro de la ciudad. La infraestructura está concebida como parte de la red de transporte multimodal de Bogotá, articulándose de forma progresiva con otros grandes proyectos estratégicos como el Metro y la red general de cables aéreos. Asimismo, el proyecto no se limita únicamente al cableado y a las estaciones; viene acompañado por una intervención integral en el entorno social y urbano. Las autoridades confirmaron que los trabajos abarcan la recuperación y adecuación del espacio público, la mejora de la malla vial perimetral y el desarrollo futuro de infraestructura social para el beneficio directo de los sectores aledaños.



El sistema contará con un total de 144 cabinas que ya se encuentran completamente montadas sobre la línea, además de cuatro unidades adicionales que permanecen en reserva por solicitud expresa de la alcaldía para atender cualquier eventualidad en la operación. Cada una de estas cabinas tiene capacidad para albergar a 10 personas sentadas.



A diferencia de la experiencia desarrollada en el TransMiCable de Ciudad Bolívar, las unidades destinadas a San Cristóbal incorporan importantes evoluciones técnicas y de diseño. En primer lugar, son 30 centímetros más amplias, ofreciendo un espacio interior más cómodo para los pasajeros. En términos de innovación tecnológica, disponen de conectividad Wi-Fi y paneles solares instalados en la parte superior para respaldar el suministro energético de sus componentes.

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La seguridad interior también constituye una novedad destacada dentro de la flota. Cada cabina está equipada con una cámara de vigilancia y seguridad, un dispositivo de monitoreo destinado a preservar el orden, la buena convivencia y la tranquilidad de los usuarios durante todo el recorrido. A nivel electromecánico, la infraestructura fue dotada de un sistema más robusto que incluye dos motores adicionales dedicados exclusivamente a las labores de mantenimiento.

Los ensayos iniciales permitieron realizar los primeros sobrevuelos sobre la topografía del sector a bordo de unidades como la cabina S023. Durante el trayecto de prueba, se evidenció cómo el trazado aéreo conecta de manera fluida los barrios de la zona, enlazando estaciones clave como La Victoria y la estación del 20 de Julio. En cuanto al impacto económico para los habitantes de la zona, se confirmó que el costo del pasaje se mantendrá en concordancia con la tarifa del sistema masivo.



¿Cuánto costará el pasaje de TransMiCable?

El valor por viaje será de 3.550 pesos colombianos, exactamente el mismo precio estipulado para el servicio de TransMiCable en la ciudad. Con la entrega prevista a TransMilenio en el transcurso de esta semana y el avance del 94% en la obra física, la localidad de San Cristóbal se alista para estrenar muy pronto un sistema de transporte moderno, eficiente e incluyente que promete transformar la calidad de vida en el sur de Bogotá.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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