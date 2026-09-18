"No tengo duda que lo planeó": jurado que impidió absolver a Lindsay Clancy, asesina de 3 hijos

El jurado señalado de bloquear el veredicto en el juicio contra Lindsay Clancy, que terminó anulado, aseguró este viernes que nunca tuvo dudas sobre la responsabilidad de la acusada en la muerte de sus tres hijos durante un presunto brote psicótico ocurrido en 2023 en la vivienda familiar, ubicada en las afueras de Boston.

"No tuve ninguna duda. Cuando intentaba explicar diferentes posibles teorías durante la deliberación, me cortaban como si tuviera dudas basadas en la evidencia presentada", afirmó el jurado, Michael Péguy Desronvil, en un comunicado difundido por su abogado a ABC y otros medios.



El integrante del jurado sostuvo que las pruebas presentadas durante el proceso apuntaban a que Clancy era consciente de sus actos.

"Basándome en toda la evidencia física, testigos clave, y lo que presentaron las autoridades, pensé que había suficientes pruebas de que ella (Clancy) sabía exactamente lo que estaba haciendo y planeó", señaló Desronvil, quien integró el panel de 12 jurados.



Clancy, una exenfermera de 36 años, está acusada de estrangular a sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su residencia de Duxbury, Massachusetts. Tras los hechos, intentó suicidarse, lo que le provocó una parálisis parcial.



Aunque reconoce haber causado la muerte de los menores, la mujer se declaró no culpable de asesinato al argumentar que atravesaba un brote psicótico asociado a una depresión posparto.

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El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, declaró nulo el juicio después de que el jurado informara por tercera vez en el transcurso de siete días que era incapaz de llegar a una decisión unánime.

Durante las deliberaciones, los jurados podían considerarla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o de homicidio involuntario, figuras que implican responsabilidad penal. También tenían la posibilidad de absolverla al considerarla no culpable o exenta de responsabilidad por razones de salud mental.

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La anulación del proceso ocurrió luego de que la defensa presentara una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, en la que argumentó que uno de los jurados estaba desobedeciendo las instrucciones del juez y obstaculizando la obtención de un veredicto unánime. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.



Habla Patrick Clancy, esposo de Lindsay Clancy

Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, la mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en Estados Unidos, decidió romper el silencio sobre la tragedia que marcó a su familia. Se trata de su primera entrevista televisiva desde la muerte de los menores en 2023. En diálogo con 60 Minutes, de la cadena CBS, aseguró que aún encuentra fortaleza en el recuerdo de sus hijos.

“Hablo con ellos, les digo ‘ayúdenme’ todo el tiempo”, mencionó Patrick. Su actual esposa, con quien contrajo matrimonio en enero de este año, también se pronunció sobre las críticas y señalamientos que ambos han enfrentado. “No entiendo cómo se ha distorsionado tanto la historia, pero espero que la gente sepa que Patrick es el padre más abnegado y una pareja que brinda un gran apoyo. Yo era simplemente una chica que conoció un hombre mientras corría por el Central Park un sábado muy frío y no creo que haya nada malo en eso”.

Patrick no había vuelto a hablar públicamente desde que testificó hace casi dos meses como el primer testigo de la Fiscalía en el juicio por asesinato contra su exesposa, Lindsay Clancy. Durante esa declaración relató que “ella dijo: ‘Intenté suicidarme’. Pregunté: ‘¿Dónde están los niños?’. Dijo que estaban en el sótano”.

La Fiscalía sostiene que las muertes de los tres hijos de la expareja, Cora, Dawson y Callan, fueron actos premeditados e intencionales. En contraste, la defensa argumentó que Lindsay padecía psicosis posparto. Patrick, por su parte, evitó responsabilizarla directamente y, al ser consultado sobre el tipo de madre que era, afirmó que “era muy dedicada”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE