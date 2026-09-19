J Balvin dedica mensaje a Valentina Ferrer tras anuncio de separación: "Celebro la mujer que eres"

Luego de algunos días de silencio tras el anuncio de su separación, J Balvin sorprendió a sus seguidores con un mensaje público a su ahora expareja Valentina Ferrer. Con una galería de fotos de la modelo argentina en su perfil de Instagram, el cantante colombiano le dedicó unas emotivas palabras, luego de que fuera ella la que días atrás confirmara en sus redes que ya no estaban juntos.



¿Qué dijo J Balvin sobre Valentina Ferrer?

El mensaje de Balvin a Ferrer se dio en la mañana del sábado 19 de septiembre, día en el que la argentina está cumpliendo 33 años de vida. El cantante no hizo ningún comentario sobre su separación de la modelo, solo le dedicó unas emotivas palabras para celebrar su cumpleaños.

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti", escribió el cantante colombiano.

J Balvin agregó en el mensaje de cumpleaños tres fotos: una de Valentina Ferrer cuando era niña, otra de ella más reciente y una en la que está junto a su hijo Río luciendo la camiseta de la selección Argentina. "Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale", concluyó.



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La publicación rápidamente hizo eco en el ambiente digital, recibiendo todo tipo de reacciones por parte de los seguidores del colombiano y la argentina. Algunos seguidores resaltan los "buenos términos" en los que parece que están los dos famosos a pesar de su separación y otros siguen cuestionando al cantante por los rumores que existen sobre su comportamiento.

"Hermoso mensaje, pero la herida y traición que?"; "Sábado de recuperar el hogar, recuerde llegar con el pollito asado también"; "Eres un excelente hombre y padre"; "Hombre definitivamente"; "Quedé mínimo común múltiplo"; "Uno no sabe lo que tiene", se lee en los diversos comentarios.



Así anunció Valentina Ferrer su separación de J Balvin

La noticia la dio a conocer la modelo por medio de su cuenta de instagram, a través de una historia dejó un mensaje a sus seguidores: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló Valentina Ferrer.

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“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, manifestó la modelo. Y agregó: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

La exmiss Argentina no hizo referencia a las circunstancias específicas que llevaron a la separación. Sin embargo, pidió consideración frente a un asunto que, según explicó, pertenece a su ámbito personal. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

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mpgonzal@caracoltv.com.co