TransMilenio empezará a andar por la Avenida 68 de Bogotá: alcalde Galán confirma fecha

La esperada entrada en operación de TransMilenio por la troncal de la avenida 68 ya tiene una fecha objetivo. Durante una reciente visita de obra, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la meta de la administración distrital es que en diciembre de 2026 queden habilitados los grupos 3, 4 y 5 del proyecto, permitiendo que los buses del sistema comiencen a circular entre la avenida de Las Américas y la calle 26.



La futura troncal de la avenida 68 es una de las obras de infraestructura más importantes que se construyen actualmente en la capital. Su objetivo es conectar varios corredores estratégicos de la ciudad y fortalecer la red de TransMilenio en sectores con alta demanda de pasajeros.



¿Cuándo empezará a operar TransMilenio por la Avenida 68?

De acuerdo con el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán, la meta es que en diciembre de 2026 estén habilitados los carriles exclusivos de TransMilenio correspondientes a los grupos 3, 4 y 5 de la obra. Esto permitirá conectar operacionalmente las troncales de Las Américas, avenida 68 y calle 26. El tramo que entraría en funcionamiento comprende la sección ubicada entre la avenida de Las Américas y la calle 26, convirtiéndose en el primer segmento de la nueva troncal de la avenida 68 que recibiría buses del sistema masivo.

Uno de los hitos más importantes del proyecto es el paso deprimido exclusivo para TransMilenio ubicado en la intersección de la avenida de Las Américas con la avenida 68. Esta estructura permitirá la conexión directa entre ambas troncales y facilitará la integración de servicios hacia el centro de la ciudad.

Este año vamos a terminar la obra en 5 grupos de la Avenida 68 y también el puente de Venecia completo.



Somos conscientes de que la Avenida 68 tiene que avanzar. Estamos encima de cada uno de sus grupos.



Uno de los puntos clave es el deprimido que conecta Las Américas con la… pic.twitter.com/gkOpXmRydu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 14, 2026

Según informó el Distrito, el paso deprimido alcanza un avance cercano al 99,93 % y se encuentra prácticamente terminado. Además, el grupo 3 de la obra ya supera el 94 % de ejecución. Durante su recorrido, el alcalde recordó que este sector fue recibido con un avance significativamente menor y destacó la importancia de acelerar los trabajos para cumplir con la meta planteada para finales de año.



Las cifras oficiales muestran que los sectores que entrarían en operación este año son algunos de los más avanzados de todo el proyecto. El grupo 3 registra más del 94% de ejecución, mientras que el grupo 4 alcanza cerca del 99,58% y el grupo 5 supera el 96%. Estos avances han sido determinantes para que el Distrito proyecte el inicio gradual de la operación de TransMilenio sobre la avenida 68 antes de finalizar 2026.



La Avenida 68 no estará terminada por completo en 2026

Aunque la noticia representa un paso importante para la movilidad bogotana, la troncal de la avenida 68 todavía no estará finalizada en su totalidad este año. El proyecto está dividido en nueve grupos de construcción y varios frentes continúan en desarrollo. Según la información del Distrito, la entrega integral de la obra está prevista de manera gradual durante 2027, cuando se completen los grupos pendientes y se consolide la conexión completa entre el sur y el norte de la ciudad.



La troncal de la avenida 68 tendrá una extensión aproximada de 17 kilómetros y contará con 21 estaciones de TransMilenio, carriles exclusivos, puentes vehiculares, pasos deprimidos, ciclorrutas, espacio público y zonas verdes. Una vez finalizada, la infraestructura permitirá conectar corredores clave como la Autopista Sur, la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle 26, la calle 80, la avenida Suba y la calle 100, beneficiando a más de 1,5 millones de personas en Bogotá.

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Durante la inspección de los trabajos, Carlos Fernando Galán fue enfático en exigir a los contratistas un mayor ritmo de ejecución para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. El mandatario aseguró que la avenida 68 debe seguir avanzando y reiteró que el propósito del Distrito es habilitar este año varios grupos de la obra, además de culminar intervenciones estratégicas como el puente de Venecia.

Si se cumplen los plazos establecidos por la administración distrital, diciembre de 2026 marcará el inicio de la operación de TransMilenio en la nueva troncal de la avenida 68, un proyecto que durante años ha impactado la movilidad de Bogotá y que ahora se acerca a uno de sus momentos más esperados: ver los primeros buses circulando por este corredor estratégico de la ciudad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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